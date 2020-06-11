Погода в Украине в пятницу, 12 июня, будет жаркой. На Западе и Юге синоптики прогнозируют грозовые дожди. Также стоит ждать порывистый, местами шквальный ветер.

Горячее всего будет в восточных регионах, в частности в Донецкой, Харьковской и Луганской областях. Там столбики термометра поднимутся до +35 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В то же время немного прохладнее будет на Западе, особенно в Закарпатской области. Там температура воздуха будет колебаться от +24 до +26 градусов.

Ослабление жары возможно уже в воскресенье, а завтра локальные дожди могут помочь легче дышать жителям и окружающей среде Юга,

– прогнозирует украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве пятница обещает быть жаркой и сухой, днем ​​+32...+34 градуса.

Обратите внимание! По прогнозам синоптиков, жара очевидно спадет на выходных – 13 – 14 июня. В то же время на Востоке все еще будет жарко.

Прогноз погоды на пятницу, 12 июня, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +28...+30

Луцк – +28...+30

Ровно – +29...+31

Житомир – +31...+33

Винница – +30...+32

Одесса – +24...+26

Николаев – +27...+29

Херсон – +28...+30

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – +31...+33

Чернигов – +31...+33

Суммы – +30...+32

Полтава – +31...+33

Днепр – +31...+33

Запорожье – +28...+30

Донецк – +32...+34

Луганск – +33...+35

Харьков – +33...+35

Киев – +32...+34



Прогноз погоды на 12 июня от Укргидрометцентра