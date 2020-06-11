Прогноз погоды на 12 июня: в Украине будет очень жарко, в то же время возможны грозы
Погода в Украине в пятницу, 12 июня, будет жаркой. На Западе и Юге синоптики прогнозируют грозовые дожди. Также стоит ждать порывистый, местами шквальный ветер.
Горячее всего будет в восточных регионах, в частности в Донецкой, Харьковской и Луганской областях. Там столбики термометра поднимутся до +35 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В то же время немного прохладнее будет на Западе, особенно в Закарпатской области. Там температура воздуха будет колебаться от +24 до +26 градусов.
Ослабление жары возможно уже в воскресенье, а завтра локальные дожди могут помочь легче дышать жителям и окружающей среде Юга,
– прогнозирует украинский синоптик Наталья Диденко.
В Киеве пятница обещает быть жаркой и сухой, днем +32...+34 градуса.
Обратите внимание! По прогнозам синоптиков, жара очевидно спадет на выходных – 13 – 14 июня. В то же время на Востоке все еще будет жарко.
Прогноз погоды на пятницу, 12 июня, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +28...+30
Луцк – +28...+30
Ровно – +29...+31
Житомир – +31...+33
Винница – +30...+32
Одесса – +24...+26
Николаев – +27...+29
Херсон – +28...+30
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +31...+33
Черкассы – +31...+33
Чернигов – +31...+33
Суммы – +30...+32
Полтава – +31...+33
Днепр – +31...+33
Запорожье – +28...+30
Донецк – +32...+34
Луганск – +33...+35
Харьков – +33...+35
Киев – +32...+34