Погода в Україні в п'ятницю, 12 червня, буде спекотною. На Заході та Півдні синоптики прогнозують грозові дощі. Також варто чекати на поривчастий, місцями шквальний вітер.

Найгарячіше буде в східних регіонах, зокрема на Донеччині, Харківщині та Луганщині. Там стовпчики термометра піднімуться аж до +35 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Водночас трішки прохолодніше буде на Заході, особливо в Закарпатській області. Там температура повітря коливатиметься від +24 до +26 градусів.

Послаблення спеки можливе вже в неділю, а завтра локальні дощі можуть допомогти легше дихати мешканцям та довкіллю Півдня,

– прогнозує українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві п'ятниця обіцяє бути спекотною та сухою, вдень +32...+34 градуси.

Зверніть увагу! За прогнозами синоптиків, спека вочевидь спаде на вихідних – 13 – 14 червня. Водночас на Сході все ще буде гаряче.

Прогноз погоди на п'ятницю, 12 червня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +27…+29

Івано-Франківськ – +27…+29

Тернопіль – +27…+29

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +28…+30

Луцьк – +28…+30

Рівне – +29…+31

Житомир – +31…+33

Вінниця – +30…+32

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +31…+33

Черкаси – +31…+33

Чернігів – +31…+33

Суми – +30…+32

Полтава – +31…+33

Дніпро – +31…+33

Запоріжжя – +28…+30

Донецьк – +32…+34

Луганськ – +33…+35

Харків – +33…+35

Київ – +32…+34



Прогноз погоди на 12 червня від Укргідрометцентру