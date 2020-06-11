Прогноз погоди на 12 червня: в Україні буде дуже спекотно, зате можливі грози
Погода в Україні в п'ятницю, 12 червня, буде спекотною. На Заході та Півдні синоптики прогнозують грозові дощі. Також варто чекати на поривчастий, місцями шквальний вітер.
Найгарячіше буде в східних регіонах, зокрема на Донеччині, Харківщині та Луганщині. Там стовпчики термометра піднімуться аж до +35 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Водночас трішки прохолодніше буде на Заході, особливо в Закарпатській області. Там температура повітря коливатиметься від +24 до +26 градусів.
Послаблення спеки можливе вже в неділю, а завтра локальні дощі можуть допомогти легше дихати мешканцям та довкіллю Півдня,
– прогнозує українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві п'ятниця обіцяє бути спекотною та сухою, вдень +32...+34 градуси.
Зверніть увагу! За прогнозами синоптиків, спека вочевидь спаде на вихідних – 13 – 14 червня. Водночас на Сході все ще буде гаряче.
Прогноз погоди на п'ятницю, 12 червня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +27…+29
Івано-Франківськ – +27…+29
Тернопіль – +27…+29
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +28…+30
Луцьк – +28…+30
Рівне – +29…+31
Житомир – +31…+33
Вінниця – +30…+32
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +31…+33
Черкаси – +31…+33
Чернігів – +31…+33
Суми – +30…+32
Полтава – +31…+33
Дніпро – +31…+33
Запоріжжя – +28…+30
Донецьк – +32…+34
Луганськ – +33…+35
Харків – +33…+35
Київ – +32…+34