Грозы и сильные шквалы в некоторых регионах: какой будет погода в Украине 13 мая
- 13 мая в Украине ожидаются дожди, грозы и шквалы из-за активного холодного атмосферного фронта.
- Укргидрометцентр предупреждает о І уровне опасности в центральных и южных областях, где шквалы могут достичь 15 – 20 м/с.
В среду, 13 мая, Украину накроет активный холодный атмосферный фронт. Температура воздуха снизится, погода будет облачной с прояснениями, местами пройдут дожди и грозы.
Об этом информируют в Укргидрометцентре.
Какой будет погода 13 мая?
В среду, 13 мая, погоду в большинстве регионов Украины будет определять активный холодный атмосферный фронт. Сейчас он уже находится над западом страны и постепенно движется на восток.
Из-за его влияния ожидаются дожди различной интенсивности, местами грозы и шквалы. В то же время западные области уже частично окажутся вне действия фронта, а ночью такая же ситуация будет и на востоке.
После прохождения этого фронта в Украине будет распространяться прохладный воздух. В то же время атмосферное давление и влажность будут колебаться.
Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем в Украине, кроме большинства западных областей, ожидаются умеренные дожди, а ночью – во всех регионах, кроме восточных.
Днем в центральных и южных областях синоптики прогнозируют грозы, местами значительные дожди и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.
Важно! 13 мая днем в центральных, кроме Винницкой, и южных областях ожидаются грозы, шквалы местами достигнут скорости 15 – 20 метров в секунду. Укргидрометцентр предупреждает о І уровне опасности (желтый). Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
В среду на территории Украины будет северо-западный ветер, тогда как на Левобережье – юго-восточный. Скорость – 7 – 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14 градусов, одновременно в западных областях 4 – 9. Днем в западных регионах, а также в Житомирской, Винницкой и Киевской областях ожидается 13 – 18 градусов тепла, на остальной территории – 17 – 22.
Температура воздуха в крупных городах 13 мая
- Киев +14...+16;
- Ужгород +15...+17;
- Львов +15...+17;
- Ивано-Франковск +15...+17;
- Тернополь +15...+17;
- Черновцы +15...+17;
- Хмельницкий +15...+17;
- Луцк +15...+17;
- Ровно +15...+17;
- Житомир +15...+17;
- Винница +19...+21;
- Одесса +19...+21;
- Николаев +19...+21;
- Херсон +19...+21;
- Симферополь +18...+20;
- Кропивницкий +19...+21;
- Черкассы +19...+21;
- Чернигов +15...+17;
- Сумы +15...+17;
- Полтава +19...+21;
- Днепр +19...+21;
- Запорожье +19...+21;
- Донецк +21...+23;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +21...+23.
Погода в Украине 13 мая / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в ближайшее время?
13 – 14 мая на территории Украины станет прохладнее, а осадков станет значительно больше.
Игорь Кибальчич предупреждает, что возможны шквалы, грозы и даже заморозки. Температура воздуха на этой неделе будет колебаться от 2 до 27 градусов тепла.
Ощутимого потепления не будет наблюдаться.