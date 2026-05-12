Грозы и сильные шквалы в некоторых регионах: какой будет погода в Украине 13 мая

В среду, 13 мая, Украину накроет активный холодный атмосферный фронт. Температура воздуха снизится, погода будет облачной с прояснениями, местами пройдут дожди и грозы.

Об этом информируют в Укргидрометцентре.

Какой будет погода 13 мая?

В среду, 13 мая, погоду в большинстве регионов Украины будет определять активный холодный атмосферный фронт. Сейчас он уже находится над западом страны и постепенно движется на восток.

Из-за его влияния ожидаются дожди различной интенсивности, местами грозы и шквалы. В то же время западные области уже частично окажутся вне действия фронта, а ночью такая же ситуация будет и на востоке.

После прохождения этого фронта в Украине будет распространяться прохладный воздух. В то же время атмосферное давление и влажность будут колебаться.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем в Украине, кроме большинства западных областей, ожидаются умеренные дожди, а ночью – во всех регионах, кроме восточных.

Днем в центральных и южных областях синоптики прогнозируют грозы, местами значительные дожди и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Важно! 13 мая днем в центральных, кроме Винницкой, и южных областях ожидаются грозы, шквалы местами достигнут скорости 15 – 20 метров в секунду. Укргидрометцентр предупреждает о І уровне опасности (желтый). Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

В среду на территории Украины будет северо-западный ветер, тогда как на Левобережье – юго-восточный. Скорость – 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14 градусов, одновременно в западных областях 4 – 9. Днем в западных регионах, а также в Житомирской, Винницкой и Киевской областях ожидается 13 – 18 градусов тепла, на остальной территории – 17 – 22.

Температура воздуха в крупных городах 13 мая

Киев +14...+16;

Ужгород +15...+17;

Львов +15...+17;

Ивано-Франковск +15...+17;

Тернополь +15...+17;

Черновцы +15...+17;

Хмельницкий +15...+17;

Луцк +15...+17;

Ровно +15...+17;

Житомир +15...+17;

Винница +19...+21;

Одесса +19...+21;

Николаев +19...+21;

Херсон +19...+21;

Симферополь +18...+20;

Кропивницкий +19...+21;

Черкассы +19...+21;

Чернигов +15...+17;

Сумы +15...+17;

Полтава +19...+21;

Днепр +19...+21;

Запорожье +19...+21;

Донецк +21...+23;

Луганск +23...+25;

Харьков +21...+23.



Погода в Украине 13 мая / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в ближайшее время?

13 – 14 мая на территории Украины станет прохладнее, а осадков станет значительно больше.

Игорь Кибальчич предупреждает, что возможны шквалы, грозы и даже заморозки. Температура воздуха на этой неделе будет колебаться от 2 до 27 градусов тепла.

Ощутимого потепления не будет наблюдаться.