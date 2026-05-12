Про це інформують в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода 13 травня?

У середу, 13 травня, погоду в більшості регіонів України визначатиме активний холодний атмосферний фронт. Наразі він вже перебуває над заходом країни та поступово рухається на схід.

Через його вплив очікуються дощі різної інтенсивності, місцями грози та шквали. Водночас західні області вже частково опиняться поза дією фронту, а вночі така ж ситуація буде і на сході.

Після проходження цього фронту в Україні поширюватиметься прохолодне повітря. Водночас атмосферний тиск та вологість коливатимуться.

Синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Вдень в Україні, окрім більшості західних областей, очікуються помірні дощі, а вночі – у всіх регіонах, крім східних.

Вдень у центральних та південних областях синоптики прогнозують грози, місцями значні дощі та шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.

Важливо! 13 травня вдень у центральних, окрім Вінницької, та південних областях очікуються грози, шквали місцями досягнуть швидкості 15 – 20 метрів на секунду. Укргідрометцентр попереджає про І рівень небезпеки (жовтий). Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

У середу на території України буде північно-західний вітер, тоді як на Лівобережжі – південно-східний. Швидкість – 7 – 12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів, водночас у західних областях 4 – 9. Вдень у західних регіонах, а також у Житомирській, Вінницькій та Київській областях очікується 13 – 18 градусів тепла, на решті територій – 17 – 22.

Температура повітря у великих містах 13 травня

Київ +14...+16;

Ужгород +15...+17;

Львів +15...+17;

Івано-Франківськ +15...+17;

Тернопіль +15...+17;

Чернівці +15...+17;

Хмельницький +15...+17;

Луцьк +15...+17;

Рівне +15...+17;

Житомир +15...+17;

Вінниця +19...+21;

Одеса +19...+21;

Миколаїв +19...+21;

Херсон +19...+21;

Сімферополь +18...+20;

Кропивницький +19...+21;

Черкаси +19...+21;

Чернігів +15...+17;

Суми +15...+17;

Полтава +19...+21;

Дніпро +19...+21;

Запоріжжя +19...+21;

Донецьк +21...+23;

Луганськ +23...+25;

Харків +21...+23.



Погода в Україні 13 травня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода найближчим часом?

13 – 14 травня на території України стане прохолодніше, а опадів стане значно більше.

Ігор Кібальчич попереджає, що можливі шквали, грози та навіть заморозки. Температура повітря цього тижня коливатиметься від 2 до 27 градусів тепла.

Відчутного потепління не спостерігатиметься.