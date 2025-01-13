Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 14 января

Метеорологи предупреждают, что во вторник, 13 января, на дорогах западных, северных, Винницкой и Черкасской областей местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать -3...-8, на Закарпатье и Прикарпатье -8...-13; днем по Украине будет от -3 до +2 в зависимости от региона.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев 0...-2,
  • Ужгород -1...+1,
  • Львов 0...-2,
  • Ивано-Франковск 0...-2,
  • Тернополь 0...-2,
  • Черновцы 0...-2,
  • Хмельницкий 0...-2,
  • Луцк 0...-2,
  • Ровно 0...-2,
  • Житомир -1...+1,
  • Винница 0....-2,
  • Одесса +1...-1,
  • Николаев 0...+2,
  • Херсон 0...+2,
  • Симферополь 0...+2,
  • Кропивницкий -1...+1,
  • Черкассы -1...+1,
  • Чернигов -1...+1,
  • Сумы 0...-2,
  • Полтава 0...-2,
  • Днепр 0...-2,
  • Запорожье -1...+1,
  • Донецк 0...-2,
  • Луганск 0...-2,
  • Харьков 0...-2.

Прогноз погоды в Украине на 14 января / Карта Укргидрометцентра