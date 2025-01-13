Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 14 января

Метеорологи предупреждают, что во вторник, 13 января, на дорогах западных, северных, Винницкой и Черкасской областей местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать -3...-8, на Закарпатье и Прикарпатье -8...-13; днем по Украине будет от -3 до +2 в зависимости от региона.

Какой будет погода в областных центрах

Киев 0...-2,

Ужгород -1...+1,

Львов 0...-2,

Ивано-Франковск 0...-2,

Тернополь 0...-2,

Черновцы 0...-2,

Хмельницкий 0...-2,

Луцк 0...-2,

Ровно 0...-2,

Житомир -1...+1,

Винница 0....-2,

Одесса +1...-1,

Николаев 0...+2,

Херсон 0...+2,

Симферополь 0...+2,

Кропивницкий -1...+1,

Черкассы -1...+1,

Чернигов -1...+1,

Сумы 0...-2,

Полтава 0...-2,

Днепр 0...-2,

Запорожье -1...+1,

Донецк 0...-2,

Луганск 0...-2,

Харьков 0...-2.