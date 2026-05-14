Где в Украине будут дожди: прогноз погоды на 15 мая

Погода в Украине в четверг, 15 мая, будет теплой. В некоторых областях температура поднимется до +21 градуса. Осадков будет меньше, чем в предыдущие дни недели.

Об этом информируют в Укргидрометцентре.

Какой будет погода 15 мая?

В пятницу, 15 мая, в Украине все еще будет пониженное давление. Наиболее неустойчивой погода будет в восточных, северо-восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье. Там местами будут кратковременные дожди с грозами.

На остальной территории осадков в гидрометцентре не ожидают. Ветер западный, в западных областях южный, его скорость будет 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет 6 – 11 градусов; днем ожидают 17 – 22 градусов на большей части территории. На северо-востоке страны и в Карпатах она будет держаться в районе 14 – 19 градусов.

Температура воздуха в крупных городах 15 мая?

Прогноз погоды на 15 мая в Украине обещает в большинстве областных центров днем температуру от 19 до 21 градуса.

Киев +19...+21;

Ужгород +19...+21;

Львов +19...+21;

Ивано-Франковск +19...+21;

Тернополь +19...+21;

Черновцы +19...+21;

Хмельницкий +19...+21;

Луцк +19...+21;

Ровно +19...+21;

Житомир +19...+21;

Винница +19...+21;

Одесса +19...+21;

Николаев +19...+21;

Херсон +19...+21;

Симферополь +19...+21;

Кропивницкий +19...+21;

Черкассы +19...+21;

Чернигов +16...+18;

Сумы +16...+18;

Полтава +16...+18;

Днепр +17...+19;

Запорожье +19...+21;

Харьков +16...+18;

Донецк +18...+20;

Луганск +19...+21.



Погода в Украине 15 мая / Карта Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода до конца недели?

В четверг, 14 мая, в некоторых областях Украины будут значительные дожди, а местами грозы. Температура ночью будет колебаться от 2 до 13 градусов тепла, днем в крупных городах ожидается от 15 до 21 градуса.

В ближайшие дни в Украине ожидается умеренное снижение температурных значений после периода аномально теплого начала мая. В части регионов такое снижение будет сопровождаться грозами и кратковременными дождями.

Также синоптик Иван Семилит назвал сроки улучшения погоды. На следующей неделе, с 18 мая, в Украине стоит ожидать жару. Температура днем будет до +27 градусов.