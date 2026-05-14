Где в Украине будут дожди: прогноз погоды на 15 мая
- 15 мая в Украине ожидаются кратковременные дожди в ряде областей.
- Температура воздуха днем будет колебаться от 17 до 22 градусов на большей части территории.
Погода в Украине в четверг, 15 мая, будет теплой. В некоторых областях температура поднимется до +21 градуса. Осадков будет меньше, чем в предыдущие дни недели.
Об этом информируют в Укргидрометцентре.
Какой будет погода 15 мая?
В пятницу, 15 мая, в Украине все еще будет пониженное давление. Наиболее неустойчивой погода будет в восточных, северо-восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье. Там местами будут кратковременные дожди с грозами.
На остальной территории осадков в гидрометцентре не ожидают. Ветер западный, в западных областях южный, его скорость будет 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет 6 – 11 градусов; днем ожидают 17 – 22 градусов на большей части территории. На северо-востоке страны и в Карпатах она будет держаться в районе 14 – 19 градусов.
Температура воздуха в крупных городах 15 мая?
Прогноз погоды на 15 мая в Украине обещает в большинстве областных центров днем температуру от 19 до 21 градуса.
Киев +19...+21;
Ужгород +19...+21;
Львов +19...+21;
Ивано-Франковск +19...+21;
Тернополь +19...+21;
Черновцы +19...+21;
Хмельницкий +19...+21;
Луцк +19...+21;
Ровно +19...+21;
Житомир +19...+21;
Винница +19...+21;
Одесса +19...+21;
Николаев +19...+21;
Херсон +19...+21;
Симферополь +19...+21;
Кропивницкий +19...+21;
Черкассы +19...+21;
Чернигов +16...+18;
Сумы +16...+18;
Полтава +16...+18;
Днепр +17...+19;
Запорожье +19...+21;
Харьков +16...+18;
Донецк +18...+20;
Луганск +19...+21.
Погода в Украине 15 мая / Карта Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет погода до конца недели?
В четверг, 14 мая, в некоторых областях Украины будут значительные дожди, а местами грозы. Температура ночью будет колебаться от 2 до 13 градусов тепла, днем в крупных городах ожидается от 15 до 21 градуса.
В ближайшие дни в Украине ожидается умеренное снижение температурных значений после периода аномально теплого начала мая. В части регионов такое снижение будет сопровождаться грозами и кратковременными дождями.
Также синоптик Иван Семилит назвал сроки улучшения погоды. На следующей неделе, с 18 мая, в Украине стоит ожидать жару. Температура днем будет до +27 градусов.