Погода в Украине в пятницу, 17 июля, будет не жаркой и преимущественно сухой. Только в западных регионах дождливо и будет прохладнее.

Какой будет погода в Украине 17 июля Теплее всего будет в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Там столбики термометра поднимутся до +27...+29 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Интересно Украина в климатическом шоке: что происходит и чего ждать от осени и зимы В то же время в западных областях будет прохладнее и будет лить дождь. На Закарпатье и Буковине температура воздуха достигнет максимум 23 градусов.

В Киеве пятница будет солнечной и без осадков. Синоптики прогнозируют +25...+27 градусов в столице. Прогноз погоды на пятницу, 17 июля, в городах Украины: Ужгород – +21...+23 Львов – +21...+23 Ивано-Франковск – +21...+23 Тернополь – +21...+23 Черновцы – +21...+23 Хмельницкий – +22...+24 Луцк – +22...+24 Ровно – +22...+24 Житомир – +25...+27 Винница – +25...+27 Одесса – +27...+29 Николаев – +27...+29 Херсон – +27...+29 Симферополь – +26...+28 Кропивницкий – +26...+28 Черкассы – +26...+28 Чернигов – +26...+28 Сумы – +24... +26 Полтава – +25...+27 Днепр – +26...+28 Запорожье – +27...+29 Донецк – +25...+27 Луганск – +25...+27 Харьков – +25...+27 Киев – +25...+27

Прогноз погоды на 17 июля от Укргидрометцентра