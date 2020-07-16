Прогноз погоды на 17 июля: запад Украины зальет дождями, на остальной территории сухо и солнечно
Погода в Украине в пятницу, 17 июля, будет не жаркой и преимущественно сухой. Только в западных регионах дождливо и будет прохладнее.
Какой будет погода в Украине 17 июля
Теплее всего будет в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Там столбики термометра поднимутся до +27...+29 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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- В то же время в западных областях будет прохладнее и будет лить дождь. На Закарпатье и Буковине температура воздуха достигнет максимум 23 градусов.
- В Киеве пятница будет солнечной и без осадков. Синоптики прогнозируют +25...+27 градусов в столице.
Прогноз погоды на пятницу, 17 июля, в городах Украины:
Ужгород – +21...+23
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +27...+29
Николаев – +27...+29
Херсон – +27...+29
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – +24... +26
Полтава – +25...+27
Днепр – +26...+28
Запорожье – +27...+29
Донецк – +25...+27
Луганск – +25...+27
Харьков – +25...+27
Киев – +25...+27