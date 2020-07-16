Прогноз погоди на 17 липня: Західну Україну залиє дощами, на решті території – сухо і сонячно
Погода в Україні у п'ятницю, 17 липня, буде не спекотною і переважно сухою. Лише в західних регіонах дощитиме та буде прохолодніше.
Якою буде погода в Україні 17 липня
Найтепліше буде на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині. Там стовпчики термометра піднімуться до +27...+29 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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- Водночас в західних областях буде прохолодніше і литиме дощ. На Закарпатті та Буковині температура повітря сягне максимум 23 градусів.
- У Києві п'ятниця буде сонячною та без опадів. Синоптики прогнозують +25...+27 градусів у столиці.
Прогноз погоди на п'ятницю, 17 липня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +22…+24
Рівне – +22…+24
Житомир – +25…+27
Вінниця – +25…+27
Одеса – +27…+29
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +24…+26
Полтава – +25…+27
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +25…+27
Харків – +25…+27
Київ – +25…+27