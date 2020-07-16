Погода в Україні у п'ятницю, 17 липня, буде не спекотною і переважно сухою. Лише в західних регіонах дощитиме та буде прохолодніше.

Якою буде погода в Україні 17 липня Найтепліше буде на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині. Там стовпчики термометра піднімуться до +27...+29 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Цікаво Україна у кліматичному шоці: що відбувається і чого чекати від осені та зими Водночас в західних областях буде прохолодніше і литиме дощ. На Закарпатті та Буковині температура повітря сягне максимум 23 градусів.

У Києві п'ятниця буде сонячною та без опадів. Синоптики прогнозують +25...+27 градусів у столиці. Прогноз погоди на п'ятницю, 17 липня, у містах України: Ужгород – +21…+23 Львів – +21…+23 Івано-Франківськ – +21…+23 Тернопіль – +21…+23 Чернівці – +21…+23 Хмельницький – +22…+24 Луцьк – +22…+24 Рівне – +22…+24 Житомир – +25…+27 Вінниця – +25…+27 Одеса – +27…+29 Миколаїв – +27…+29 Херсон – +27…+29 Сімферополь – +26…+28 Кропивницький – +26…+28 Черкаси – +26…+28 Чернігів – +26…+28 Суми – +24…+26 Полтава – +25…+27 Дніпро – +26…+28 Запоріжжя – +27…+29 Донецьк – +25…+27 Луганськ – +25…+27 Харків – +25…+27 Київ – +25…+27

Прогноз погоди на 17 липня від Укргідрометцентру