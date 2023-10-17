Часть Украины накроют туманы: прогноз погоды на 18 октября

Погода в Украине в среду, 18 октября, днем будет немного теплее по сравнению с прошедшими сутками. Ночью в некоторых областях ожидаются морозы.

В эту среду по всей Украине ожидается переменная облачность. Ветер будет западным и юго-западным. Его скорость будет составлять 7 – 12 метров в секунду.

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Какая будет погода в Украине

В среду, 18 октября, синоптики не прогнозируют осадков. На Западе ночью и утром возможен туман. Также на Западе во многих областях температура может упасть до 0 ночью, а днем подняться до +10…+14. В Карпатах ночью похолодает до 0...-5, а днем воздух прогреется до +3...+8. На Севере ночью будет +2…-2, а днем будет +8…+12. На Востоке ночная температура тоже будет +2…-2, а днем потеплеет до +9…+12. В Центре ночью будет 0…-2. Днем в центральных областях столбики термометров будут показывать +12…+14. Теплее всего будет на Юге, где ночная температура будет +4…+2, а днем ожидается +13…+16.

Какая ожидается погода на Киевщене

В Киевской области в среду тоже будет переменная облачность без осадков. В Киевской области ночью похолодает до +3…-2. Дневная температура там составит +8…+13. А в самой столице может быть немного теплее. В Киеве ночью температура снизится до +1…+3, а днем столбики термометров будут показывать +10…+12. Ветер будет иметь юго-западное направление со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Температура в областных центрах

Киев +10...+12

Ужгород +12...+14

Львов +10...+12

Ивано-Франковск +12...+14

Тернополь +10...+12

Черновцы +12...+14

Хмельницкий +10...+12

Луцк +10...+12

Ровно +10...+12

Житомир +10...+12

Винница +11...+13

Одесса +14...+16

Николаев +13...+15

Херсон +14...+16

Симферополь +13...+15

Кропивницкий +12...+14

Черкассы +12...+14

Чернигов +8...+10

Сумы +8...+10

Полтава +10...+12

Днепр +11...+13

Запорожье +12...+14

Донецк +9...+11

Луганск +9...+11

Харьков +10...+12



Прогноз погоды на 18 октября / Карта Укргидрометцентра