Прогноз погоды на 19 июля: везде жара, а на Западе – ливни
Погода в Украине в воскресенье, 19 июля, будет сухой и жаркой. Правда, это не касается областей Западной Украины: там прогнозируют ливни и грозы.
По сообщению Укргидрометцентра, в центральных и южных областях в течение дня вероятна переменная облачность.
Это интересно Украина в климатическом шоке: что происходит и чего ждать от осени и зимы
Облачность может протянуться и на Север, однако в течение 19 июля осадков там ожидать не стоит. Воскресенье будет сухим и жарким на подавляющем большинстве территории Украины.
Исключение – Западная Украина: в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях дождь будет идти и днем, и ночью. В Волынской, Тернопольской, Ровненской и Хмельницкой областях – осадки будут только днем.
Синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице сообщает, что осадки пройдут только на Западе Украины. На остальной территории – сухо.
В Киеве воскресенье будет солнечным и теплым, до +28 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 19 июля, в городах Украины:
Ужгород – +22...+24
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +26...+28
Винница – +26...+28
Одесса – +28...+30
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – +25...+27
Полтава – +26...+28
Днепр – +26...+28
Запорожье – +29...+31
Донецк – +27...+29
Луганск – +26...+28
Харьков – +27...+29
Киев – +26...+28
Погода в городах Украины 19 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра