Погода в Україні у неділю, 19 липня, буде сухою і спекотною. Щоправда, це не стосується областей Західної України: там прогнозують зливи і грози.

За повідомленням Укргідрометцентру, у центральних та південних областях протягом дня ймовірна мінлива хмарність.

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Хмарність може простягнутися і на Північ, однак протягом 19 липня опадів там очікувати не варто. Неділя буде сухою і спекотною на переважній більшості території України.

Виняток – Західна Україна: в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях дощ йтиме і вдень, і вночі. У Волинській, Тернопільській, Рівненській і Хмельницькій областях – опади будуть лише вдень.

Синоптикиня Наталка Діденко на своїй-фейсбук сторінці також повідомляє, що опади пройдуть лише на Заході України. На решті території – сухо.

У Києві неділя буде сонячною та теплою, до +28 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 19 липня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +24…+26

Рівне – +24…+26

Житомир – +26…+28

Вінниця – +26…+28

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +30…+32

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +25…+27

Полтава – +26…+28

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +26…+28

Харків – +27…+29

Київ – +26…+28



Погода в містах України 19 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру