Прогноз погоди на 19 липня: скрізь спека, а на Заході – зливи
Погода в Україні у неділю, 19 липня, буде сухою і спекотною. Щоправда, це не стосується областей Західної України: там прогнозують зливи і грози.
За повідомленням Укргідрометцентру, у центральних та південних областях протягом дня ймовірна мінлива хмарність.
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Хмарність може простягнутися і на Північ, однак протягом 19 липня опадів там очікувати не варто. Неділя буде сухою і спекотною на переважній більшості території України.
Виняток – Західна Україна: в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях дощ йтиме і вдень, і вночі. У Волинській, Тернопільській, Рівненській і Хмельницькій областях – опади будуть лише вдень.
Синоптикиня Наталка Діденко на своїй-фейсбук сторінці також повідомляє, що опади пройдуть лише на Заході України. На решті території – сухо.
У Києві неділя буде сонячною та теплою, до +28 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 19 липня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +24…+26
Рівне – +24…+26
Житомир – +26…+28
Вінниця – +26…+28
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +30…+32
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +25…+27
Полтава – +26…+28
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +26…+28
Харків – +27…+29
Київ – +26…+28
Погода в містах України 19 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру