Местами ночной мороз и дождь с мокрым снегом: прогноз погоды на 19 марта
В четверг, 18 марта, в Украине прогнозируют облачную погоду с туманом. В некоторых регионах пройдет небольшой дождь, а ночью он возможен с мокрым снегом.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какой будет погода 19 марта?
Синоптики сообщили, что в четверг в Украине ожидается облачная погода. Во всех регионах, кроме юга и крайнего запада, будет идти дождь. Ночью он будет с мокрым снегом.
Кроме того, местами на северо-востоке и в большинстве центральных областей страны прогнозируют туман. Он может накрыть регионы ночью и утром.
Ветер, по данным синоптиков, будет северо-восточный или восточный. Его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от +3 до -2 градусов, а днем прогреется от +3 до +8 градусов. На юго-востоке прогнозируют ночью +1 – +6 градусов, а днем +8 – +13 градусов.
Какой будет температура в городах?
- Киев +5...+7;
- Ужгород +10...+12;
- Львов +5...+7;
- Ивано-Франковск +5...+7;
- Тернополь +5...+7;
- Черновцы +5...+7;
- Хмельницкий +5...+7;
- Луцк +8...+10;
- Ровно +7...+9;
- Житомир +6...+8;
- Винница +5...+7;
- Одесса +9...+11;
- Николаев +9...+11;
- Херсон +11...+13;
- Симферополь +10...+12;
- Кропивницкий +6...+8;
- Черкассы +6...+8;
- Чернигов +5...+7;
- Сумы +4...+6;
- Полтава +5...+7;
- Днепр +5...+7;
- Запорожье +11...+13;
- Донецк +10...+12;
- Луганск +9...+11;
- Харьков +8...+10.
Какую погоду ожидать в ближайшее время?
Представительница Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала 24 Каналу, что на этой неделе в Украине будет незначительное похолодание. Такая синоптическая ситуация складывается из-за погодных процессов с востока и северо-востока.
Начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань сообщил, что уже 21 и 22 марта ожидаются сухие, солнечные дни. После воздух может начать прогреваться.