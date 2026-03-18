Местами ночной мороз и дождь с мокрым снегом: прогноз погоды на 19 марта
18 марта, 15:41
Дария Черныш

В четверг, 18 марта, в Украине прогнозируют облачную погоду с туманом. В некоторых регионах пройдет небольшой дождь, а ночью он возможен с мокрым снегом.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода 19 марта?

Синоптики сообщили, что в четверг в Украине ожидается облачная погода. Во всех регионах, кроме юга и крайнего запада, будет идти дождь. Ночью он будет с мокрым снегом.

Кроме того, местами на северо-востоке и в большинстве центральных областей страны прогнозируют туман. Он может накрыть регионы ночью и утром.

Ветер, по данным синоптиков, будет северо-восточный или восточный. Его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от +3 до -2 градусов, а днем прогреется от +3 до +8 градусов. На юго-востоке прогнозируют ночью +1 – +6 градусов, а днем +8 – +13 градусов.

Какой будет температура в городах?

  • Киев +5...+7;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львов +5...+7;
  • Ивано-Франковск +5...+7;
  • Тернополь +5...+7;
  • Черновцы +5...+7;
  • Хмельницкий +5...+7;
  • Луцк +8...+10;
  • Ровно +7...+9;
  • Житомир +6...+8;
  • Винница +5...+7;
  • Одесса +9...+11;
  • Николаев +9...+11;
  • Херсон +11...+13;
  • Симферополь +10...+12;
  • Кропивницкий +6...+8;
  • Черкассы +6...+8;
  • Чернигов +5...+7;
  • Сумы +4...+6;
  • Полтава +5...+7;
  • Днепр +5...+7;
  • Запорожье +11...+13;
  • Донецк +10...+12;
  • Луганск +9...+11;
  • Харьков +8...+10.

Прогноз погоды на 19 марта 2026 года / Фото Укргидрометцентра

Какую погоду ожидать в ближайшее время?

  • Представительница Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала 24 Каналу, что на этой неделе в Украине будет незначительное похолодание. Такая синоптическая ситуация складывается из-за погодных процессов с востока и северо-востока.

  • Начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань сообщил, что уже 21 и 22 марта ожидаются сухие, солнечные дни. После воздух может начать прогреваться.