Местами ночной мороз и дождь с мокрым снегом: прогноз погоды на 19 марта

В четверг, 18 марта, в Украине прогнозируют облачную погоду с туманом. В некоторых регионах пройдет небольшой дождь, а ночью он возможен с мокрым снегом.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Смотрите также Синоптик рассказала, где будут максимальные +13 градусов, а кому ждать дождь с мокрым снегом

Какой будет погода 19 марта?

Синоптики сообщили, что в четверг в Украине ожидается облачная погода. Во всех регионах, кроме юга и крайнего запада, будет идти дождь. Ночью он будет с мокрым снегом.

Кроме того, местами на северо-востоке и в большинстве центральных областей страны прогнозируют туман. Он может накрыть регионы ночью и утром.

Ветер, по данным синоптиков, будет северо-восточный или восточный. Его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от +3 до -2 градусов, а днем прогреется от +3 до +8 градусов. На юго-востоке прогнозируют ночью +1 – +6 градусов, а днем +8 – +13 градусов.

Какой будет температура в городах?

Киев +5...+7;

Ужгород +10...+12;

Львов +5...+7;

Ивано-Франковск +5...+7;

Тернополь +5...+7;

Черновцы +5...+7;

Хмельницкий +5...+7;

Луцк +8...+10;

Ровно +7...+9;

Житомир +6...+8;

Винница +5...+7;

Одесса +9...+11;

Николаев +9...+11;

Херсон +11...+13;

Симферополь +10...+12;

Кропивницкий +6...+8;

Черкассы +6...+8;

Чернигов +5...+7;

Сумы +4...+6;

Полтава +5...+7;

Днепр +5...+7;

Запорожье +11...+13;

Донецк +10...+12;

Луганск +9...+11;

Харьков +8...+10.

Прогноз погоды на 19 марта 2026 года / Фото Укргидрометцентра

Какую погоду ожидать в ближайшее время?