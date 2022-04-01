Дождь, снег, солнце: чего ожидать в областях
Погода в Украине в субботу прогнозируют очень разнообразную. В восточных и южных областях будет по-весеннему тепло.
К теме Даже штормовая погода в море помогает защищать Одесскую область, – ОК "Юг"
Солнечно будет только:
- в Луганске,
- Донецке,
- Крыму.
Во всех других областях небо будет пасмурным. Также будет идти дождь. В то же время, в Чернигове, Луцке, Ивано-Франковске, Житомире, Черновцах, Львове и Ровно прогнозируют мокрый снег.
Холоднее всего будет в западных областях. Там температура воздуха опустится до -2…-4 градусов. В восточных и южных областях воздух прогреется до +19...+21 градуса.
В Киеве и днем, и ночью будет идти дождь. Температура воздуха будет составлять +7...+9 градусов. Юго-восточный ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Погода в городах Украины 2 апреля
Ужгород – +7...+9
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +7...+9
Винница – +12...+14
Одесса – +19...+21
Николаев – +17...+19
Херсон – +17...+19
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +7...+9
Сумы – +9...+11
Полтава – +16...+18
Днепр – +16...+18
Запорожье – +19...+21
Донецк – +16...+18
Луганск – +19...+21
Харьков – +16...+18
Киев – +7...+9