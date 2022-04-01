Дощ, сніг, сонце: чого очікувати в областях

Погоду в Україні у суботу прогнозують дуже різноманітну. У східних та південних областях буде по-весняному тепло.

До теми Навіть штормова погода в морі допомагає обороняти Одещину, – ОК "Південь"

Сонячно буде лише:

у Луганську,

Донецьку,

Криму.

В усіх інших областях небо буде похмурим. Також падатиме дощ. Водночас у Чернігові, Луцьку, Івано-Франківську, Житомирі, Чернівцях, Львові та Рівному прогнозують мокрий сніг.

Найхолодніше буде у західних областях. Там температура повітря опуститься до -2...-4 градусів. У східних та південних областях повітря прогріється до +19...+21 градуса.

У Києві і вдень, і вночі падатиме дощ. Температура повітря становитиме +7...+9 градусів. Південно-східний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

Погода у містах України 2 квітня

Ужгород – +7...+9

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +7...+9

Чернівці – +7...+9

Хмельницький – +7...+9

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +7...+9

Вінниця – +12...+14

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +7...+9

Суми – +9...+11

Полтава – +16...+18

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +19...+21

Харків – +16...+18

Київ – +7...+9



Прогноз погоди на 2 квітня / Карта Укргідрометцентру