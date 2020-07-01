Погода в Украине в четверг, 2 июля, будет жаркой, однако кой-где и дождливой. Осадки пройдут в западных областях, местами в Крыму, Запорожье и на Донбассе. В то же время столбики термометров будут достигать +27...+33 градусов.

Значительная часть Украины 2 июля окажется под влиянием антициклона Valentin, будет много солнца и кучевых облаков, написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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Дожди с грозами ожидают в западных областях, местами на Луганщине, Донетчине, Запорожье и в Крыму.

В течение дня в большинстве областей воздух прогреется до +27..+33 градусов. Жарче всего будет в южных и восточных областях – +29...+33 градуса, немного свежее на западе – +26...+29 градусов.

Вернется жара и в Киев. Там прогнозируют +30...+32 градуса, осадки маловероятны.

Прогноз погоды на четверг, 2 июля, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +25...+27

Ровно – +26...+28

Житомир – +30...+32

Винница – +29...+31

Одесса – +31...+33

Николаев – +31...+33

Херсон – +31...+33

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +30...+32

Сумы – +29...+31

Полтава – +29...+31

Днепр – +30...+32

Запорожье – +30...+32

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +29...+31

Киев – +30...+32



Прогноз погоды в Украине на 2 июля от Укргидрометцентра