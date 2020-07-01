Прогноз погоды на 2 июля: будет жарко, но дожди не отступят
Погода в Украине в четверг, 2 июля, будет жаркой, однако кой-где и дождливой. Осадки пройдут в западных областях, местами в Крыму, Запорожье и на Донбассе. В то же время столбики термометров будут достигать +27...+33 градусов.
Значительная часть Украины 2 июля окажется под влиянием антициклона Valentin, будет много солнца и кучевых облаков, написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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Дожди с грозами ожидают в западных областях, местами на Луганщине, Донетчине, Запорожье и в Крыму.
В течение дня в большинстве областей воздух прогреется до +27..+33 градусов. Жарче всего будет в южных и восточных областях – +29...+33 градуса, немного свежее на западе – +26...+29 градусов.
Вернется жара и в Киев. Там прогнозируют +30...+32 градуса, осадки маловероятны.
Прогноз погоды на четверг, 2 июля, в городах Украины:
Ужгород – +27...+29
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +25...+27
Ровно – +26...+28
Житомир – +30...+32
Винница – +29...+31
Одесса – +31...+33
Николаев – +31...+33
Херсон – +31...+33
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +30...+32
Сумы – +29...+31
Полтава – +29...+31
Днепр – +30...+32
Запорожье – +30...+32
Донецк – +30...+32
Луганск – +30...+32
Харьков – +29...+31
Киев – +30...+32
Прогноз погоды в Украине на 2 июля от Укргидрометцентра