Погода в Україні у четвер, 2 липня, буде спекотною, однак подекуди й дощовою. Опади пройдуть у західних областях, місцями у Криму, Запоріжжі та на Донбасі. Водночас стовпчики термометрів сягатимуть +27…+33 градусів.

Значна частина України 2 липня опиниться під впливом антициклону Valentin, буде багато сонця та купчастих хмар, написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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Дощі з грозами очікують у західних областях, місцями на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму.

Протягом дня у більшості областей повітря прогріється до +27..+33 градусів. Найспекотніше буде у південних і східних областях – +29…+33 градуси, трохи свіжіше на заході – +26…+29 градусів.

Повернеться спека й у Київ. Там прогнозують +30…+32 градуси, опади малоймовірні.

Прогноз погоди на четвер, 2 липня, у містах України:

Ужгород – +27…+29

Львів – +26…+28

Івано-Франківськ – +27…+29

Тернопіль – +26…+28

Чернівці – +27…+29

Хмельницький – +27…+29

Луцьк – +25…+27

Рівне – +26…+28

Житомир – +30…+32

Вінниця – +29…+31

Одеса – +31…+33

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +31…+33

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +30…+32

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +30…+32

Суми – +29…+31

Полтава – +29…+31

Дніпро – +30…+32

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +30…+32

Луганськ – +30…+32

Харків – +29…+31

Київ – +30…+32



Прогноз погоди в Україні на 2 липня від Укргідрометцентру