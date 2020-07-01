Прогноз погоди на 2 липня: буде спекотно, однак дощі не відступлять
Погода в Україні у четвер, 2 липня, буде спекотною, однак подекуди й дощовою. Опади пройдуть у західних областях, місцями у Криму, Запоріжжі та на Донбасі. Водночас стовпчики термометрів сягатимуть +27…+33 градусів.
Значна частина України 2 липня опиниться під впливом антициклону Valentin, буде багато сонця та купчастих хмар, написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Дощі з грозами очікують у західних областях, місцями на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму.
Протягом дня у більшості областей повітря прогріється до +27..+33 градусів. Найспекотніше буде у південних і східних областях – +29…+33 градуси, трохи свіжіше на заході – +26…+29 градусів.
Повернеться спека й у Київ. Там прогнозують +30…+32 градуси, опади малоймовірні.
Прогноз погоди на четвер, 2 липня, у містах України:
Ужгород – +27…+29
Львів – +26…+28
Івано-Франківськ – +27…+29
Тернопіль – +26…+28
Чернівці – +27…+29
Хмельницький – +27…+29
Луцьк – +25…+27
Рівне – +26…+28
Житомир – +30…+32
Вінниця – +29…+31
Одеса – +31…+33
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +31…+33
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +30…+32
Суми – +29…+31
Полтава – +29…+31
Дніпро – +30…+32
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +30…+32
Луганськ – +30…+32
Харків – +29…+31
Київ – +30…+32
Прогноз погоди в Україні на 2 липня від Укргідрометцентру