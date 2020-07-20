Прогноз погоды на 21 июля: жара и грозы накроют Украину
Погода в Украине во вторник, 21 июля, будет жаркой и в то же время дождливой. Грозовые облака будут нависать над западными и северными областями, тогда как восток и юг будут нежиться под солнышком.
Дожди с грозами пройдут на западе и севере уже в ночь на 21 июля, а полоса осадков может достигнуть даже Кропивницкого и Днепра, предупреждает украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.
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Впрочем, уже днем в центральных регионах будет преобладать сухая воздушная масса. Этого не скажешь про западные и северные области – там грозовые дожди, местами возможны шквалы, град.
Температура по Украине в среднем будет колебаться от +25 до +30 градусов.
Жарче всего будет на Херсонщине и в Запорожской области – +30...+32 градуса.
Меньше всего градусов термометры покажут на Львовщине, Прикарпатье, Волыни, Ровненщине и Буковине – +24 ... +26 градусов.
Ветер будет северо-западным, 3–8 метров в секунду.
Над Киевом 21 июля тоже будут крутиться грозовые облака, поэтому ожидается периодически дождь с грозой и порывистым ветром. Однако солнца также будет хватать. Температура в столице в течение дня будет колебаться в пределах +26...+28 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 21 июля, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +26...+28
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +25...+27
Винница – +26...+28
Одесса – +28...+30
Николаев – +29...+31
Херсон – +30...+32
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26... +28
Полтава – +26...+28
Днепр – +27...+29
Запорожье – +30...+32
Донецк – +27...+29
Луганск – +27...+29
Харьков – +26...+28
Киев – +26...+28