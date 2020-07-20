Погода в Украине во вторник, 21 июля, будет жаркой и в то же время дождливой. Грозовые облака будут нависать над западными и северными областями, тогда как восток и юг будут нежиться под солнышком.

Дожди с грозами пройдут на западе и севере уже в ночь на 21 июля, а полоса осадков может достигнуть даже Кропивницкого и Днепра, предупреждает украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

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Впрочем, уже днем в центральных регионах будет преобладать сухая воздушная масса. Этого не скажешь про западные и северные области – там грозовые дожди, местами возможны шквалы, град.

Температура по Украине в среднем будет колебаться от +25 до +30 градусов.

Жарче всего будет на Херсонщине и в Запорожской области – +30...+32 градуса.

Меньше всего градусов термометры покажут на Львовщине, Прикарпатье, Волыни, Ровненщине и Буковине – +24 ... +26 градусов.

Ветер будет северо-западным, 3–8 метров в секунду.

Внимание! 21 июля ночью в южных, днем в западных областях дождь (I уровень опасности, желтый). 20 июля в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Над Киевом 21 июля тоже будут крутиться грозовые облака, поэтому ожидается периодически дождь с грозой и порывистым ветром. Однако солнца также будет хватать. Температура в столице в течение дня будет колебаться в пределах +26...+28 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 21 июля, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +25...+27

Винница – +26...+28

Одесса – +28...+30

Николаев – +29...+31

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26... +28

Полтава – +26...+28

Днепр – +27...+29

Запорожье – +30...+32

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +26...+28

Киев – +26...+28



Прогноз погоды на вторник, 21 июля, от Укргидрометцентра