Прогноз погоди на 21 липня: спека та грози накриють Україну
Погода в Україні у вівторок, 21 липня, буде спекотною та, водночас, – дощовою. Грозові хмари нависатимуть над західними і північними областями, тоді як Схід і Південь ніжитиметься під сонечком.
Дощі з грозами пройдуть на Заході і Півночі вже в ніч на 21 липня, а смуга опадів може сягнути навіть Кропивницького і Дніпра, попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Втім, вже вдень у центральних регіонах переважатиме суха повітряна маса. Цього не скажеш про західні та північні області – там грозові дощі, місцями можливі шквали, град.
Температура по Україні в середньому коливатиметься від +25 до +30 градусів.
Найспекотніше буде на Херсонщині та у Запорізькій області – +30…+32 градуси.
Найменше градусів термометри покажуть на Львівщині, Прикарпатті, Волині, Рівненщині й Буковині – +24…+26 градусів.
Вітер буде північно-західним, 3 – 8 метрів за секунду.
Над Києвом 21 липня теж крутитимуться грозові хмари, тому очікується періодично дощ з грозою та поривчатим вітром. Проте сонця також вистачатиме. Температура у столиці протягом дня коливатиметься в межах +26…+28 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 21 липня, у містах України:
Ужгород – +26…+28
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +24…+26
Рівне – +24…+26
Житомир – +25…+27
Вінниця – +26…+28
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +26…+28
Полтава – +26…+28
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +27…+29
Харків – +26…+28
Київ – +26…+28