Погода в Україні у вівторок, 21 липня, буде спекотною та, водночас, – дощовою. Грозові хмари нависатимуть над західними і північними областями, тоді як Схід і Південь ніжитиметься під сонечком.

Дощі з грозами пройдуть на Заході і Півночі вже в ніч на 21 липня, а смуга опадів може сягнути навіть Кропивницького і Дніпра, попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Втім, вже вдень у центральних регіонах переважатиме суха повітряна маса. Цього не скажеш про західні та північні області – там грозові дощі, місцями можливі шквали, град.

Температура по Україні в середньому коливатиметься від +25 до +30 градусів.

Найспекотніше буде на Херсонщині та у Запорізькій області – +30…+32 градуси.

Найменше градусів термометри покажуть на Львівщині, Прикарпатті, Волині, Рівненщині й Буковині – +24…+26 градусів.

Вітер буде північно-західним, 3 – 8 метрів за секунду.

Увага! 21 липня вночі у південних, вдень у західних областях гроза (І рівень небезпечності, жовтий). 20 липня у Хмельницькій, Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Над Києвом 21 липня теж крутитимуться грозові хмари, тому очікується періодично дощ з грозою та поривчатим вітром. Проте сонця також вистачатиме. Температура у столиці протягом дня коливатиметься в межах +26…+28 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 21 липня, у містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +24…+26

Рівне – +24…+26

Житомир – +25…+27

Вінниця – +26…+28

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +26…+28

Полтава – +26…+28

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +27…+29

Харків – +26…+28

Київ – +26…+28



Прогноз погоди на вівторок, 21 липня, від Укргідрометцентру