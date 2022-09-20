На Востоке Украины будет сухо и солнечно. Местами до +20 градусов.

Важно Мороз, снег и ограниченная видимость: как сейчас выглядит высокогорье Карпат

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко заявила, что циклон над Украиной никуда не исчезнет. В течение 21 сентября дожди следует ожидать жителям западных, северных и центральных областей Украины. В южной части в среду будет сухо.

В восточных областях дождь возможен ночью с 20 на 21 сентября, однако в среду днем там ожидается сухая, даже солнечная погода,

– рассказывает Диденко.

Температура воздуха в ближайшую ночь будет низкой, +5...+10 градусов, в Карпатах кое-где около нуля или небольшие "минусы", а в течение дня в Украине предполагается +10..+16 градусов, на востоке и юге – +16. ..+21 градус. В Киеве температура воздуха ночью составит +7...+9 градусов.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На западе Украины с самого утра небо будет покрыто облаками. Температура воздуха прогреется только до +10…+12 градусов. В то время как на Востоке ожидают вплоть до +18...+20 градусов в Луганской области. Ни намека на дождь в этот день не будет.

На Севере прогнозируют еще большие дожди, чем на Западе. Температура воздуха там будет ненамного выше – +11...+13 градусов. На Юге будет солнечно и ясно. Термометры покажут +17…+19 градусов.

Утром и до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Дождь будет падать весь день, правда, к вечеру он станет слабее +11...+13 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +12...+14

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +11...+13

Винница – +12...+14

Одесса – +17...+19

Николаев – +16...+18

Херсон – +17...+19

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +11...+13

Сумы – +12...+14

Полтава – +11...+13

Днепр – +14...+16

Запорожье – +17...+19

Донецк – +16...+18

Луганск – +18...+20

Харьков – +15...+17

Киев – +11...+13



Прогноз погоды на 21 сентября / Фото Укргидрометцентра