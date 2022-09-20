Натомість на Сході України буде сухо та сонячно. Місцями аж до +20 градусів.

Важливо Мороз, сніг та обмежена видимість: як зараз виглядає високогір'я Карпат

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що циклон над Україною нікуди не зникне. Протягом 21 вересня дощі слід чекати мешканцям західних, північних та центральних областей України. У південній частині в середу буде сухо.

У східних областях дощ ймовірний уночі з 20 на 21 вересня, проте у середу вдень там очікується суха, навіть сонячна, погода,

– розповіда Діденко.

Температура повітря найближчої ночі буде низькою, +5...+10 градусів, у Карпатах подекуди близько нуля чи й невеликі "мінуси", а впродовж дня в Україні передбачається +10..+16 градусів, на сході та півдні – +16...+21 градус. У Києві температура повітря вночі складатиме +7...+9 градусів.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході України від самого ранку небо буде вкрите хмарами. Температура повітря прогріється лише до +10...+12 градусів. Тоді як на Сході очікують аж до +18...+20 градусів у Луганській області. Ані натяку на дощ цього дня не буде.

На Півночі прогнозують ще більші дощі, ніж на Заході. Температура повітря там буде не на багато вища – +11...+13 градусів. На Півдні натомість буде сонячно та ясно. Термометри покажуть +17...+19 градусів.

Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Дощ падатиме весь день, щоправда, до вечора він стане слабшим, +11...+13 градусів.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +12...+14

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +11...+13

Рівне – +11...+13

Житомир – +11...+13

Вінниця – +12...+14

Одеса – +17...+19

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +11...+13

Суми – +12...+14

Полтава – +11...+13

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +17...+19

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +18...+20

Харків – +15...+17

Київ – +11...+13



Прогноз погоди на 21 вересня / Фото Укргідрометцентру