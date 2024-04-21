Украину накроют дожди и грозы: прогноз погоды на 22 апреля

В понедельник, 22 апреля, почти по всей территории Украины предполагаются дожди, местами с грозами. Обойдет лишь северную часть Украины и восточные области.

Небо над Украиной будет облачным с прояснениями. Также стоит ожидать относительно прохладную температуру воздуха.

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Какой будет погода в Украине

Погода в Украине будет облачной с прояснениями, но с дождями и грозами в большинстве регионов, за исключением северной части и восточных областей.

Ветер преимущественно западный, юго-западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду, местами ночью ожидаются порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха будет относительно прохладной. В западных областях ночью будет 1 – 6 градусов тепла, местами могут быть заморозки на поверхности почвы от 0 до -3 градусов, днем 6 – 11 градусов тепла.

В остальных регионах страны ночью ожидаются 3 – 8 градусов тепла, днем 10 – 15, а на юго-восточной части 14 – 19.

На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем мокрый снег. Температура ночью и днем около 0 градусов.

Погода в Киеве и области

Прогноз погоды для Киевской области предусматривает облачную погоду с прояснениями. Ночью ожидаются дожди, а днем осадки не предвидятся. Ветер будет западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду, а местами ночью возможны порывы до 15 – 18 метров в секунду.

Температура ночью в области будет колебаться от 3 до 8 градусов, а днем ожидается от 10 до 15 градусов тепла.

В Киеве ночью температура составит 4 – 6 градусов, а днем 12 – 14.

Какой будет погода в областных центрах

Киев – +12...+14

Ужгород – +10...+12

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +8...+10

Ровно – +9...+11

Житомир – +11...+13

Винница – +12...+14

Одесса – +14...+16

Николаев – +14...+16

Херсон – +15...+17

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +11...+13

Сумы – +12...+14

Полтава – +13...+15

Днепр – +16...+18

Запорожье – +17...+19

Донецк – +18...+20

Луганск – +18...+20

Харьков – +16...+18

Прогноз погоды на 21 апреля / Укргидрометцентр