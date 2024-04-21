Украину накроют дожди и грозы: прогноз погоды на 22 апреля
Источник:Укргидрометцентр
В понедельник, 22 апреля, почти по всей территории Украины предполагаются дожди, местами с грозами. Обойдет лишь северную часть Украины и восточные области.
Небо над Украиной будет облачным с прояснениями. Также стоит ожидать относительно прохладную температуру воздуха.
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Какой будет погода в Украине
Погода в Украине будет облачной с прояснениями, но с дождями и грозами в большинстве регионов, за исключением северной части и восточных областей.
Ветер преимущественно западный, юго-западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду, местами ночью ожидаются порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха будет относительно прохладной. В западных областях ночью будет 1 – 6 градусов тепла, местами могут быть заморозки на поверхности почвы от 0 до -3 градусов, днем 6 – 11 градусов тепла.
В остальных регионах страны ночью ожидаются 3 – 8 градусов тепла, днем 10 – 15, а на юго-восточной части 14 – 19.
На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем мокрый снег. Температура ночью и днем около 0 градусов.
Погода в Киеве и области
Прогноз погоды для Киевской области предусматривает облачную погоду с прояснениями. Ночью ожидаются дожди, а днем осадки не предвидятся. Ветер будет западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду, а местами ночью возможны порывы до 15 – 18 метров в секунду.
Температура ночью в области будет колебаться от 3 до 8 градусов, а днем ожидается от 10 до 15 градусов тепла.
В Киеве ночью температура составит 4 – 6 градусов, а днем 12 – 14.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев – +12...+14
- Ужгород – +10...+12
- Львов – +8...+10
- Ивано-Франковск – +9...+11
- Тернополь – +9...+11
- Черновцы – +10...+12
- Хмельницкий – +10...+12
- Луцк – +8...+10
- Ровно – +9...+11
- Житомир – +11...+13
- Винница – +12...+14
- Одесса – +14...+16
- Николаев – +14...+16
- Херсон – +15...+17
- Симферополь – +18...+20
- Кропивницкий – +13...+15
- Черкассы – +12...+14
- Чернигов – +11...+13
- Сумы – +12...+14
- Полтава – +13...+15
- Днепр – +16...+18
- Запорожье – +17...+19
- Донецк – +18...+20
- Луганск – +18...+20
- Харьков – +16...+18
Прогноз погоды на 21 апреля / Укргидрометцентр