Погода в Украине в среду, 22 июля, будет отличаться в зависимости от региона. Свежо и прохладно будет в северных и западных областях. Зато на юге, востоке и в большинстве центральных территорий будет жарко, местами пройдут дожди. Осадки ожидают и на Прикарпатье.

Через Украину 22 июля пройдет холодный атмосферный фронт, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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Значительно свежее будет воздух на севере Украины, в западных областях и так не жарко, также несколько снизится температура воздуха на Винниччине и части Черкасской области,

– написала Диденко.

Температура воздуха в этих областях поднимется до +20...+25 градусов. Зато на юге, востоке и в большинстве центральных регионов будет жарче – +25...+32 градуса.

Ветер будет дуть северо-западный, небольшой или умеренный.

На большинстве территорий будет сухо. Дожди вероятны на Прикарпатье, Сумщине, Полтавщине, в Харьковской и Луганской областях.

В Киеве будет свежо, воздух прогреется до +22...+24 градусов. Дожди не прогнозируют.

Прогноз погоды на среду, 22 июля, в городах Украины:

Ужгород – +24…+26

Львов – +20…+22

Ивано-Франковск – +20…+22

Тернополь – +21…+23

Черновцы – +21…+23

Хмельницкий – +21…+23

Луцк – +20…+22

Ровно – +20…+22

Житомир – +21…+23

Винница – +22…+24

Одесса – +28…+30

Николаев – +28…+30

Херсон – +29…+31

Симферополь – +29…+31

Кропивницкий – +25…+27

Черкассы – +24…+26

Чернигов – +20…+22

Сумы – +22…+24

Полтава – +24…+26

Днепр – +27…+29

Запорожье – +30…+32

Донецк – +26…+28

Луганск – +26…+28

Харьков – +26…+28

Киев – +22…+24



Прогноз погоды на среду, от Укргидрометцентра