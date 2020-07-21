Прогноз погоды на 22 июля: в некоторых областях прохладно, в других – жара
Погода в Украине в среду, 22 июля, будет отличаться в зависимости от региона. Свежо и прохладно будет в северных и западных областях. Зато на юге, востоке и в большинстве центральных территорий будет жарко, местами пройдут дожди. Осадки ожидают и на Прикарпатье.
Через Украину 22 июля пройдет холодный атмосферный фронт, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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Значительно свежее будет воздух на севере Украины, в западных областях и так не жарко, также несколько снизится температура воздуха на Винниччине и части Черкасской области,
– написала Диденко.
Температура воздуха в этих областях поднимется до +20...+25 градусов. Зато на юге, востоке и в большинстве центральных регионов будет жарче – +25...+32 градуса.
Ветер будет дуть северо-западный, небольшой или умеренный.
На большинстве территорий будет сухо. Дожди вероятны на Прикарпатье, Сумщине, Полтавщине, в Харьковской и Луганской областях.
В Киеве будет свежо, воздух прогреется до +22...+24 градусов. Дожди не прогнозируют.
Прогноз погоды на среду, 22 июля, в городах Украины:
Ужгород – +24…+26
Львов – +20…+22
Ивано-Франковск – +20…+22
Тернополь – +21…+23
Черновцы – +21…+23
Хмельницкий – +21…+23
Луцк – +20…+22
Ровно – +20…+22
Житомир – +21…+23
Винница – +22…+24
Одесса – +28…+30
Николаев – +28…+30
Херсон – +29…+31
Симферополь – +29…+31
Кропивницкий – +25…+27
Черкассы – +24…+26
Чернигов – +20…+22
Сумы – +22…+24
Полтава – +24…+26
Днепр – +27…+29
Запорожье – +30…+32
Донецк – +26…+28
Луганск – +26…+28
Харьков – +26…+28
Киев – +22…+24
Прогноз погоды на среду, от Укргидрометцентра