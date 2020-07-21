Прогноз погоди на 22 липня: у деяких областях прохолодно, в інших – спека
Погода в Україні у середу, 22 липня, відрізнятиметься залежно від регіону. Свіжо й прохолодно буде в північних та західних областях. Натомість на півдні, сході та більшості центральних територій буде спекотно, місцями йтимуть дощі. Опади очікують і на Прикарпатті.
Через Україну 22 липня пройде холодний атмосферний фронт, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Значно свіжішим буде повітря на Півночі України, у західних областях й так не спекотно, також дещо знизиться температура повітря на Вінниччині й частині Черкащини,
– написала Діденко.
Температура повітря у цих областях підніметься до +20…+25 градусів. Натомість на півдні, сході та у більшості центральних регіонів буде спекотніше – +25...+32 градуси.
Вітер дутиме північно-західний, невеликий або помірний.
На більшості територій буде сухо. Дощі ймовірні на Прикарпатті, Сумщині, Полтавщині, у Харківській та Луганській областях.
У Києві буде свіжо, повітря прогріється до +22…+24 градусів. Дощі не прогнозують.
Прогноз погоди на середу, 22 липня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +20…+22
Рівне – +20…+22
Житомир – +21…+23
Вінниця – +22…+24
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +24…+26
Чернігів – +20…+22
Суми – +22…+24
Полтава – +24…+26
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +26…+28
Харків – +26…+28
Київ – +22…+24
Прогноз погоди на середу, 22 липня, від Укргідрометцентру