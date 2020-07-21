Погода в Україні у середу, 22 липня, відрізнятиметься залежно від регіону. Свіжо й прохолодно буде в північних та західних областях. Натомість на півдні, сході та більшості центральних територій буде спекотно, місцями йтимуть дощі. Опади очікують і на Прикарпатті.

Через Україну 22 липня пройде холодний атмосферний фронт, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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Значно свіжішим буде повітря на Півночі України, у західних областях й так не спекотно, також дещо знизиться температура повітря на Вінниччині й частині Черкащини,

– написала Діденко.

Температура повітря у цих областях підніметься до +20…+25 градусів. Натомість на півдні, сході та у більшості центральних регіонів буде спекотніше – +25...+32 градуси.

Вітер дутиме північно-західний, невеликий або помірний.

На більшості територій буде сухо. Дощі ймовірні на Прикарпатті, Сумщині, Полтавщині, у Харківській та Луганській областях.

У Києві буде свіжо, повітря прогріється до +22…+24 градусів. Дощі не прогнозують.

Прогноз погоди на середу, 22 липня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +20…+22

Рівне – +20…+22

Житомир – +21…+23

Вінниця – +22…+24

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +24…+26

Чернігів – +20…+22

Суми – +22…+24

Полтава – +24…+26

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +26…+28

Харків – +26…+28

Київ – +22…+24



Прогноз погоди на середу, 22 липня, від Укргідрометцентру