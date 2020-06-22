Погода в Украине во вторник, 23 июня, будет вновь дождевой. Непогода будет спровоцирована циклоном, а под его действием будут находиться преимущественно западные регионы.

Соответственно, циклон усилит дожди, а в течение дня непогода постепенно будет распространяться по стране. Об этом на своей фейсбук-странице пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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Больше солнца и сухой погоды предполагается на юге, а также в Кропивницком, Черкасской, Луганской и Донецкой областях,

– говорит она.

Однако в Укргидрометцентре прогнозируют кратковременные дожди. Не будет их разве что на Херсонщине и в Крыму.

Жарче всего будет на Харьковщине, Луганщине и Донетчине. Там температура воздуха поднимется до +27...+29 градусов.

Дождевая прохлада опустит градуса до +20 .... +22 на Львовщине, Прикарпатье, Волыни и Тернопольщине. Там – холоднее всего.

В Киев 23 июня будет с дождями и грозами. Вечером в отдельных районах возможны сильные ливни, шквал, град. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +25...+27 градусов.

По словам Диденко, 24 июня в Украине станет несколько прохладнее. Впрочем, к концу недели погода должна улучшиться, снова станет жарко.

Прогноз погоды на вторник, 23 июня, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +20...+22

Ровно – +21...+23

Житомир – +24...+26

Винница – +24...+26

Одесса – +25...+27

Николаев – +26...+28

Херсон – +27...+29

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +26...+28

Суммы – +26...+28

Полтава – +26...+28

Днепр – +26...+28

Запорожье – +26...+28

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +27...+29

Киев – +25...+27

Прогноз погоды Укргидрометцентра на вторник, 22 июня