Прогноз погоды на 23 июня: сильные дожди, грозы и шквалы, но жарко
Погода в Украине во вторник, 23 июня, будет вновь дождевой. Непогода будет спровоцирована циклоном, а под его действием будут находиться преимущественно западные регионы.
Соответственно, циклон усилит дожди, а в течение дня непогода постепенно будет распространяться по стране. Об этом на своей фейсбук-странице пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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Больше солнца и сухой погоды предполагается на юге, а также в Кропивницком, Черкасской, Луганской и Донецкой областях,
– говорит она.
Однако в Укргидрометцентре прогнозируют кратковременные дожди. Не будет их разве что на Херсонщине и в Крыму.
Жарче всего будет на Харьковщине, Луганщине и Донетчине. Там температура воздуха поднимется до +27...+29 градусов.
Дождевая прохлада опустит градуса до +20 .... +22 на Львовщине, Прикарпатье, Волыни и Тернопольщине. Там – холоднее всего.
В Киев 23 июня будет с дождями и грозами. Вечером в отдельных районах возможны сильные ливни, шквал, град. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +25...+27 градусов.
По словам Диденко, 24 июня в Украине станет несколько прохладнее. Впрочем, к концу недели погода должна улучшиться, снова станет жарко.
Прогноз погоды на вторник, 23 июня, в городах Украины:
Ужгород – +22...+24
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +20...+22
Ровно – +21...+23
Житомир – +24...+26
Винница – +24...+26
Одесса – +25...+27
Николаев – +26...+28
Херсон – +27...+29
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +26...+28
Суммы – +26...+28
Полтава – +26...+28
Днепр – +26...+28
Запорожье – +26...+28
Донецк – +27...+29
Луганск – +27...+29
Харьков – +27...+29
Киев – +25...+27
Прогноз погоды Укргидрометцентра на вторник, 22 июня