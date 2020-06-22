В Черновцах уровень воды реки Прут достиг прогнозируемого пика и начал снижаться. Ранее из-за угрозы подтопления предприниматели организовали ночное дежурство на "Калиновском рынке".

В Черновцах уровень воды в Пруте постепенно снижается

Сейчас в Черновцах уровень воды дошел до уровня 4 метра и постепенно спадает. Об этом сообщил начальник областного бассейнового управления Андрей Кавуля в комментарии "Суспільному. Буковини".

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Подтопление ожидали на "Калиновском рынке"

Предприниматели "Калиновского рынка" и "Благосостояния" на протяжении всей ночи вывозили товары со своих контейнеров. Часть из работников рынка поднимала их на верхние этажи контейнеров, чтобы не испортились водой.

Ситуация остается угрожающей в области

В то же время ситуация остается очень сложной вниз по течению реки. Вода продолжает усиленно прибывать. Под угрозой мост, соединяющий два района, – Новоселицкий и Герцаевский.

Уровень воды реки Прут / Фото бассейнового управления водных ресурсов рек Прут и Сирет

В патрульной полиции Черновицкой области отметили, что из-за значительного подъема реки Прут, на автомобильной дороге Новоселица – Герца – КПП "Дьяковцы" в селе Маршинцы, Новоселицкого района и селе Лунка, Герцаевского района подтоплены подходы с обеих сторон к временному технологическому мосту. Из-за этого движение закрыто для всех видов транспорта.

Смотрите видео: уровень воды реки

Объезд осуществляется по автомобильным дорогам:

► Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга (на Кишинев).

► М-19 Объезд города Черновцы.

► Т26-04 Черновцы – Герца – КПП "Дьяковцы".

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На своей странице в Фейсбук глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук обнародовал данные об уровне воды в реке Прут. Он утверждает, что на 8 утра 22 июня уровень составляет почти 398 сантиметров, в то время, когда критическим является показатель выше 5 метров.