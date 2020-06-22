Загроза підтоплення "Калинівського ринку": річка вийшла з берегів – фото і відео
Підприємці у Чернівцях організували нічне чергування на "Калинівсьму ринку". Усе через воду з річки Прут, яка прибуває до ринку.
Басейнове управління водних ресурсів річок Прут і Сірет повідомило, що проходження найбільшого рівня води у Пруті очікується 22 червня.
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Підприємці Калинівського ринку та "Добробуту" упродовж всієї ночі вивозили товари зі своїх контейнерів. Частина з працівників базару підіймала його на верхні поверхи контейнерів, щоб не зіпсувався водою.
Рівень води річки Прут / Фото Басейнове управління водних ресурсів річок Прут і Сірет
У патрульній поліції Чернівецької області зазначили, що через значний підйом річки Прут, на автомобільній дорозі Новоселиця – Герца – КПП "Дяківці" у селі Маршинці, Новоселицького району та селі Лунка, Герцаївського району підтоплено підходи з обох сторін до тимчасового технологічного моста. Через це рух закрито для всіх видів транспорту.
Дивіться відео: рівень води річки
Об'їзд здійснюється по автомобільних дорогах:
► Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів).
► М-19 Об’їзд місто Чернівці.
► Т26-04 Чернівці – Герца – КПП "Дяківці".
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На своїй сторінці у фейсбук голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук оприлюднив дані про рівень води у річці Прут. Він стверджує, що станом на 8 ранку 22 червня рівень становить майже 398 сантиметри, у той час, коли критичним є показник вище 5 метрів.