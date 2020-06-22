Погода в Україні у вівторок, 23 червня, буде знову дощовою. Негода буде спровокована циклоном, а під його дією перебуватимуть переважно західні регіони.

Відтак, циклон посилить дощі, а протягом дня негода поступово ширитиметься країною. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Більше сонця та сухої погоди передбачається на Півдні, а також у Кропивницькому, на Черкащині, у Луганській та Донецькій областях,

– зауважує вона.

Однак в Укргідрометцентрі навіть там прогнозують короткочасні дощі. Не буде їх хіба що на Херсонщині та у Криму.

Найспекотніше буде на Харківщині, Луганщині і Донеччині. Там температура повітря підніметься до +27…+29 градусів.

Дощова прохолода опустить градуси до +20….+22 на Львівщині, Прикарпатті, Волині та Тернопільщині. Там – найхолодніше.

У Києві 23 червня буде з дощами та грозами. ввечері в окремих районах можливі сильні зливи, шквал, град. Температура повітря у столиці коливатиметься у межах +25…+27 градусів.

За словами Діденко, 24 червня в Україні стане дещо прохолодніше. Втім, до кінця тижня погода має покращитися, знову стане спекотно.

Прогноз погоди на вівторок, 23 червня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +20…+22

Рівне – +21…+23

Житомир – +24…+26

Вінниця – +24…+26

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +26…+28

Суми – +26…+28

Полтава – +26…+28

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +27…+29

Харків – +27…+29

Київ – +25…+27



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на вівторок, 22 червня