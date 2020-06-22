Прогноз погоди на 23 червня: сильні дощі, грози та шквали, але спекотно
Погода в Україні у вівторок, 23 червня, буде знову дощовою. Негода буде спровокована циклоном, а під його дією перебуватимуть переважно західні регіони.
Відтак, циклон посилить дощі, а протягом дня негода поступово ширитиметься країною. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Більше сонця та сухої погоди передбачається на Півдні, а також у Кропивницькому, на Черкащині, у Луганській та Донецькій областях,
– зауважує вона.
Однак в Укргідрометцентрі навіть там прогнозують короткочасні дощі. Не буде їх хіба що на Херсонщині та у Криму.
Найспекотніше буде на Харківщині, Луганщині і Донеччині. Там температура повітря підніметься до +27…+29 градусів.
Дощова прохолода опустить градуси до +20….+22 на Львівщині, Прикарпатті, Волині та Тернопільщині. Там – найхолодніше.
У Києві 23 червня буде з дощами та грозами. ввечері в окремих районах можливі сильні зливи, шквал, град. Температура повітря у столиці коливатиметься у межах +25…+27 градусів.
За словами Діденко, 24 червня в Україні стане дещо прохолодніше. Втім, до кінця тижня погода має покращитися, знову стане спекотно.
Прогноз погоди на вівторок, 23 червня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +20…+22
Рівне – +21…+23
Житомир – +24…+26
Вінниця – +24…+26
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +26…+28
Суми – +26…+28
Полтава – +26…+28
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +27…+29
Харків – +27…+29
Київ – +25…+27