Погода в Украине в пятницу, 24 июля, будет солнечной и теплой почти на всей территории Украины. Исключением станет лишь Закарпатская область, где в течение дня пройдут дожди с грозами.

Самым теплым регионом страны будет юг, где температура воздуха остановится на уровне +25...+30 градусов. В то же время самая теплая область Запорожская – +29...+31 градус. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.

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Немного менее жарко будет на востоке – 25...+27 градусов. Почти такая же ситуация в центре Украины – +24...+26 градусов. Относительно самым "холодным" будет запад – +23...+26 градусов.

Единственным исключением на синоптической карте Украины является Закарпатье. Жителей самой западной области в течение дня ожидают дожди с грозами. Ночью также может идти дождь в Одесской и Николаевской областях.

В Киеве на протяжении всего дня также будет тепло и солнечно. Дожди не будут беспокоить киевлян вовсе, а температура воздуха будет достигать приятных +26 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 24 июля, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +24...+26

Винница – +24...+26

Одесса – +25...+27

Николаев – +28...+30

Херсон – +28...+30

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Суммы – +23...+25

Полтава – +24...+26

Днепр – +26...+28

Запорожье – +29...+31

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +25...+27

Киев – +24...+26



Прогноз погоды на пятницу, 24 июля, от Укргидрометцентр