Прогноз погоды на 24 июля: будет солнечно и тепло, но не на Закарпатье
Погода в Украине в пятницу, 24 июля, будет солнечной и теплой почти на всей территории Украины. Исключением станет лишь Закарпатская область, где в течение дня пройдут дожди с грозами.
Самым теплым регионом страны будет юг, где температура воздуха остановится на уровне +25...+30 градусов. В то же время самая теплая область Запорожская – +29...+31 градус. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.
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Немного менее жарко будет на востоке – 25...+27 градусов. Почти такая же ситуация в центре Украины – +24...+26 градусов. Относительно самым "холодным" будет запад – +23...+26 градусов.
Единственным исключением на синоптической карте Украины является Закарпатье. Жителей самой западной области в течение дня ожидают дожди с грозами. Ночью также может идти дождь в Одесской и Николаевской областях.
В Киеве на протяжении всего дня также будет тепло и солнечно. Дожди не будут беспокоить киевлян вовсе, а температура воздуха будет достигать приятных +26 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 24 июля, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +24...+26
Винница – +24...+26
Одесса – +25...+27
Николаев – +28...+30
Херсон – +28...+30
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +24...+26
Суммы – +23...+25
Полтава – +24...+26
Днепр – +26...+28
Запорожье – +29...+31
Донецк – +25...+27
Луганск – +25...+27
Харьков – +25...+27
Киев – +24...+26
Прогноз погоды на пятницу, 24 июля, от Укргидрометцентр