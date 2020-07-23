Прогноз погоди на 24 липня: буде сонячно й тепло, але не на Закарпатті
Погода в Україні в п'ятницю, 24 липня, буде сонячною й теплою на майже всій території України. Винятком стане лише Закарпатська область, де впродовж дня триватимуть дощі з грозами.
Найтеплішим регіоном країни буде південь, де температура повітря зупиниться на рівні +25...+30 градусів. Водночас найтепліша область Запорізька – +29...+31 градус. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.
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Дещо менш спекотно буде на Сході – +25...+27 градусів. Майже така ж ситуація в Центрі України – +24...+26 градусів. Відносно "найхолоднішим" буде Захід – +23...+26 градусів.
Єдиним винятком на синоптичній карті України є Закарпаття. На мешканців найбільш західної області впродовж дня очікують дощі з грозами. У ночі також може дощити в Одеській і Миколаївській областях.
У Києві впродовж всього дня також буде тепло й сонячно. Дощі не турбуватимуть киян зовсім, а температура повітря досягатиме приємних +26 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 24 липня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +24…+26
Вінниця – +24…+26
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +24…+26
Черкаси – +24…+26
Чернігів – +24…+26
Суми – +23…+25
Полтава – +24…+26
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +25…+27
Харків – +25…+27
Київ – +24…+26
Прогноз погоди на п'ятницю, 24 липня, від Укргідрометцентр