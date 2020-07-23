Погода в Україні в п'ятницю, 24 липня, буде сонячною й теплою на майже всій території України. Винятком стане лише Закарпатська область, де впродовж дня триватимуть дощі з грозами.

Найтеплішим регіоном країни буде південь, де температура повітря зупиниться на рівні +25...+30 градусів. Водночас найтепліша область Запорізька – +29...+31 градус. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

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Дещо менш спекотно буде на Сході – +25...+27 градусів. Майже така ж ситуація в Центрі України – +24...+26 градусів. Відносно "найхолоднішим" буде Захід – +23...+26 градусів.

Єдиним винятком на синоптичній карті України є Закарпаття. На мешканців найбільш західної області впродовж дня очікують дощі з грозами. У ночі також може дощити в Одеській і Миколаївській областях.

У Києві впродовж всього дня також буде тепло й сонячно. Дощі не турбуватимуть киян зовсім, а температура повітря досягатиме приємних +26 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 24 липня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +24…+26

Вінниця – +24…+26

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +24…+26

Черкаси – +24…+26

Чернігів – +24…+26

Суми – +23…+25

Полтава – +24…+26

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +25…+27

Харків – +25…+27

Київ – +24…+26



Прогноз погоди на п'ятницю, 24 липня, від Укргідрометцентр