Прогноз погоды на 24 июня: дожди не отступят и будут лить почти во всех областях
Погода в Украине в среду, 24 июня, будет оставаться дождливой. Осадков не будет только в восточных областях, а на Юге их будет сопровождать 30-градусная жара. На Западе ситуация будет усложняться: там прогнозируют сильные ливни.
Температура воздуха будет медленно спадать, и жара ослабнет. Однако, как пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице, в среду будут доминировать дожди с грозами. Воздушная масса будет перенасыщена влагой, над территорией Украины будет царить циклон Rosemarie.
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Погода в Украине 24 июня
В течение этого дня температура воздуха снизится до +23...+27 градусов. На Западе, как и было накануне, температура несколько ниже: +20...+25 градусов. На Юге и юго-востоке несколько жарче – +26...+30. В этих областях ожидаются осадки, но в западных областях они будут более сильными.
Ситуация усугубится на реках Прикарпатья и Буковины – продолжительные дожди вызывают серьезные подъемы уровней воды, разрушение мостов, дорог, сели и подтопление хозяйств.
Тем временем на Сумщине, Харьковщине и Луганщине сильные дожди и существенные осадки маловероятны.
В Киеве 24-го июня кратковременный дождь, гроза. Температура днем ожидается +23...+25 градусов.
Прогноз погоды на среду, 24 июня, в городах Украины:
Ужгород – +22...+24
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +23...+25
Винница – +25...+27
Одесса – +27...+29
Николаев – +28...+30
Херсон – +28...+30
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +26...+28
Сумы – +24...+26
Полтава – +26...+28
Днепр – +28...+30
Запорожье – +28...+30
Донецк – +28...+30
Луганск – +28...+30
Харьков – +26...+28
Киев – +25...+27
Погода в городах Украины 24 июня / Скриншот с сайта Укргирометцентра