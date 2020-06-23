Погода в Украине в среду, 24 июня, будет оставаться дождливой. Осадков не будет только в восточных областях, а на Юге их будет сопровождать 30-градусная жара. На Западе ситуация будет усложняться: там прогнозируют сильные ливни.

Температура воздуха будет медленно спадать, и жара ослабнет. Однако, как пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице, в среду будут доминировать дожди с грозами. Воздушная масса будет перенасыщена влагой, над территорией Украины будет царить циклон Rosemarie.

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Погода в Украине 24 июня

В течение этого дня температура воздуха снизится до +23...+27 градусов. На Западе, как и было накануне, температура несколько ниже: +20...+25 градусов. На Юге и юго-востоке несколько жарче – +26...+30. В этих областях ожидаются осадки, но в западных областях они будут более сильными.

Ситуация усугубится на реках Прикарпатья и Буковины – продолжительные дожди вызывают серьезные подъемы уровней воды, разрушение мостов, дорог, сели и подтопление хозяйств.

Тем временем на Сумщине, Харьковщине и Луганщине сильные дожди и существенные осадки маловероятны.

В Киеве 24-го июня кратковременный дождь, гроза. Температура днем ожидается +23...+25 градусов.

Прогноз погоды на среду, 24 июня, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +23...+25

Винница – +25...+27

Одесса – +27...+29

Николаев – +28...+30

Херсон – +28...+30

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +26...+28

Сумы – +24...+26

Полтава – +26...+28

Днепр – +28...+30

Запорожье – +28...+30

Донецк – +28...+30

Луганск – +28...+30

Харьков – +26...+28

Киев – +25...+27



Погода в городах Украины 24 июня / Скриншот с сайта Укргирометцентра