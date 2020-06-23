Погода в Україні у середу, 24 червня, залишатиметься дощовою. Опади не йтимуть лише у східних областях, а на Півдні їх супроводжуватиме 30-градусна спека. На Заході ситуація ускладнюватиметься: там прогнозують сильні опади.

Температура повітря повільно спадатиме, і спека послабне. Однак, як пише українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці, у середу домінуватимуть дощі з грозами. Повітряна маса буде перенасичена вологою, над територією України пануватиме циклон Rosemarie.

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Погода в Україні 24 червня

Протягом цього дня температура повітря знизиться до +23...+27 градусів. На Заході, як і було напередодні, температура дещо нижча: +20...+25 градусів. На Півдні та південному сході дещо спекотніше – +26...+30. У цих областях очікують на опади, і у західних областях вони будуть сильнішими.

Ситуація ускладнюватиметься на річках Прикарпаття та Буковини – тривалі дощі зумовлюють серйозні підйоми рівнів води, руйнування мостів, доріг, селі й підтоплення господарств.

Тим часом на Сумщині, Харківщині та Луганщині сильні дощі і суттєві опади малоймовірні.

У Києві 24-го червня короткочасний дощ, гроза. Температура вдень очікується +23...+25 градусів.

Прогноз погоди на cереду, 24 червня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +22…+24

Рівне – +22…+24

Житомир – +23…+25

Вінниця – +25…+27

Одеса – +27…+29

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +26…+28

Суми – +24…+26

Полтава – +26…+28

Дніпро – +28…+30

Запоріжжя – +28…+30

Донецьк – +28…+30

Луганськ – +28…+30

Харків – +26…+28

Київ – +25…+27



Погода у містах України 24 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру