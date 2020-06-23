Прогноз погоди на 24 червня: дощі не відступлять і литимуть майже в усіх областях
Погода в Україні у середу, 24 червня, залишатиметься дощовою. Опади не йтимуть лише у східних областях, а на Півдні їх супроводжуватиме 30-градусна спека. На Заході ситуація ускладнюватиметься: там прогнозують сильні опади.
Температура повітря повільно спадатиме, і спека послабне. Однак, як пише українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці, у середу домінуватимуть дощі з грозами. Повітряна маса буде перенасичена вологою, над територією України пануватиме циклон Rosemarie.
Важливо Прорив дамби, жертви і затоплені міста: які наслідки негоди на Заході – фото й відео
Погода в Україні 24 червня
Протягом цього дня температура повітря знизиться до +23...+27 градусів. На Заході, як і було напередодні, температура дещо нижча: +20...+25 градусів. На Півдні та південному сході дещо спекотніше – +26...+30. У цих областях очікують на опади, і у західних областях вони будуть сильнішими.
Ситуація ускладнюватиметься на річках Прикарпаття та Буковини – тривалі дощі зумовлюють серйозні підйоми рівнів води, руйнування мостів, доріг, селі й підтоплення господарств.
Тим часом на Сумщині, Харківщині та Луганщині сильні дощі і суттєві опади малоймовірні.
У Києві 24-го червня короткочасний дощ, гроза. Температура вдень очікується +23...+25 градусів.
Прогноз погоди на cереду, 24 червня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +22…+24
Рівне – +22…+24
Житомир – +23…+25
Вінниця – +25…+27
Одеса – +27…+29
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +26…+28
Суми – +24…+26
Полтава – +26…+28
Дніпро – +28…+30
Запоріжжя – +28…+30
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +28…+30
Харків – +26…+28
Київ – +25…+27
Погода у містах України 24 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру