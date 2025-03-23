Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Когда будут дожди по всей Украине

Какой будет погода в Украине 24 марта

Ожидаем облачность. В западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, днем и на Черниговщине и Сумщине дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду, ночью местами в западных областях, днем в Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины, порывы 15 – 20 метров на секунду.

Температура ночью +2...+7 градусов, на востоке страны около нуля, днем +7...+12, в западных и юго-западных областях +11...+16.

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Будет облачно и дождь. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду, днем порывы 15 – 18 метров на секунду.

Температура по области ночью +2...+7, днем +7...+12; в Киеве ночью +3...+5, днем +10...+12.

Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Днем 24 марта будут порывы ветра 15 – 18 метров в секунду. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Поэтому объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в областных центрах

Киев +10...+12

Ужгород +13...+15

Львов +13...+15

Ивано-Франковск +12...+14

Тернополь +11...+13

Черновцы +13...+15

Хмельницкий +10...+12

Луцк +11...+13

Ровно +10...+12

Житомир +9...+11

Винница +12...+14

Одесса +13...+15

Николаев +12...+14

Херсон +11...+13

Симферополь +13...+15

Кропивницкий +10...+12

Черкассы +9...+11

Чернигов +9...+11

Сумы +9...+11

Полтава +9...+11

Днепр +10...+12

Запорожье +10...+12

Донецк +12...+14

Луганск +11...+13

Харьков +9...+11

Прогноз погоды в Украине на 24 марта / Укргидрометцентр