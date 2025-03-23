Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 24 березня

Очікуємо на хмарність. У західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, вдень і на Чернігівщині та Сумщині дощі, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, вночі місцями в західних областях, вдень в Україні, крім Прикарпаття, Закарпаття та Луганщини, пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі +2...+7 градусів, на сході країни близько нуля, вдень +7...+12, у західних та південно-західних областях +11...+16.

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Буде хмарно і дощ. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень пориви 15 – 18 метрів на секунду.

Температура по області вночі +2...+7, вдень +7...+12; в Києві вночі +3...+5, вдень +10...+12.

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вдень 24 березня будуть пориви вітру 15 – 18 метрів на секунду. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Тож оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погода в обласних центрах

Київ +10...+12

Ужгород +13...+15

Львів +13...+15

Івано-Франківськ +12...+14

Тернопіль +11...+13

Чернівці +13...+15

Хмельницький +10...+12

Луцьк +11...+13

Рівне +10...+12

Житомир +9...+11

Вінниця +12...+14

Одеса +13...+15

Миколаїв +12...+14

Херсон +11...+13

Сімферополь +13...+15

Кропивницький +10...+12

Черкаси +9...+11

Чернігів +9...+11

Суми +9...+11

Полтава +9...+11

Дніпро +10...+12

Запоріжжя +10...+12

Донецьк +12...+14

Луганськ +11...+13

Харків +9...+11

Прогноз погоди в Україні на 24 березня / Укргідрометцентр