Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 24 березня
Очікуємо на хмарність. У західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, вдень і на Чернігівщині та Сумщині дощі, на решті території без опадів.
Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, вночі місцями в західних областях, вдень в Україні, крім Прикарпаття, Закарпаття та Луганщини, пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі +2...+7 градусів, на сході країни близько нуля, вдень +7...+12, у західних та південно-західних областях +11...+16.
Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні
Буде хмарно і дощ. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень пориви 15 – 18 метрів на секунду.
Температура по області вночі +2...+7, вдень +7...+12; в Києві вночі +3...+5, вдень +10...+12.
Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вдень 24 березня будуть пориви вітру 15 – 18 метрів на секунду. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Тож оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Погода в обласних центрах
- Київ +10...+12
- Ужгород +13...+15
- Львів +13...+15
- Івано-Франківськ +12...+14
- Тернопіль +11...+13
- Чернівці +13...+15
- Хмельницький +10...+12
- Луцьк +11...+13
- Рівне +10...+12
- Житомир +9...+11
- Вінниця +12...+14
- Одеса +13...+15
- Миколаїв +12...+14
- Херсон +11...+13
- Сімферополь +13...+15
- Кропивницький +10...+12
- Черкаси +9...+11
- Чернігів +9...+11
- Суми +9...+11
- Полтава +9...+11
- Дніпро +10...+12
- Запоріжжя +10...+12
- Донецьк +12...+14
- Луганськ +11...+13
- Харків +9...+11