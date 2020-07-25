Погода в Украине в воскресенье, 26 июля будет довольно теплой. В среднем температура воздуха поднимется до +30 градусов. Правда, в некоторых регионах дождливо.

Якою буде погода в Україні 26 липня

Дощі пройдуть лише в західних областях України, а на Хмельниччині та Житомирщині ще можна буде очікувати грози. На решті території сонячно та без опадів. Про це повідомляє Український гідрометцентр на своєму офіційному сайті.

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За інформацією синоптиків найменше повітря прогріється на Львівщині та Прикарпатті – до +24… +26. А найспекотніше буде на Запоріжжі, Миколаївщині та Херсонщині – +32… +34. Загалом у середньому на заході температура становитиме +25… +27, на півночі – +28… +30, в центрі – +30… +32, на півдні – +31… +33, на сході – +30… +32.

Вітер дутиме з південного сходу. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

Температура повітря в містах України в неділю, 26 липня

Ужгород – +25…+27

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +27…+29

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +25…+27

Вінниця – +30…+32

Одеса – +31…+33

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +32…+34

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +30…+32

Черкаси – +30…+32

Чернігів – +28…+30

Суми – +28…+30

Полтава – +29…+31

Дніпро – +30…+32

Запоріжжя – +32…+34

Донецьк – +30…+32

Луганськ – +30…+32

Харків – +30…+32

Київ – +28…+30

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Прогноз погоди в Україні на 26 липня / Дані Укргідрометцентру