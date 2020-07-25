Прогноз погоди на 26 липня: Україну охопить шалена спека, а захід – дощі, подекуди з грозами
Погода в Україні в неділю, 26 липня буде доволі теплою. В середньому температура повітря підніметься до +30 градусів. Щоправда, в деяких регіонах дощитиме.
Якою буде погода в Україні 26 липня
Дощі пройдуть лише в західних областях України, а на Хмельниччині та Житомирщині ще можна буде очікувати грози. На решті території сонячно та без опадів. Про це повідомляє Український гідрометцентр на своєму офіційному сайті.
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За інформацією синоптиків найменше повітря прогріється на Львівщині та Прикарпатті – до +24… +26. А найспекотніше буде на Запоріжжі, Миколаївщині та Херсонщині – +32… +34. Загалом у середньому на заході температура становитиме +25… +27, на півночі – +28… +30, в центрі – +30… +32, на півдні – +31… +33, на сході – +30… +32.
Вітер дутиме з південного сходу. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.
Температура повітря в містах України в неділю, 26 липня
Ужгород – +25…+27
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +27…+29
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +25…+27
Вінниця – +30…+32
Одеса – +31…+33
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +32…+34
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +30…+32
Чернігів – +28…+30
Суми – +28…+30
Полтава – +29…+31
Дніпро – +30…+32
Запоріжжя – +32…+34
Донецьк – +30…+32
Луганськ – +30…+32
Харків – +30…+32
Київ – +28…+30
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Прогноз погоди в Україні на 26 липня / Дані Укргідрометцентру