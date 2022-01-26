Осадков не будет только на Востоке и на юге страны. Кроме того, будет облачно, во второй половине дня также ветрено.
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Погода в регионах Украины 26 января
На Западе страны прогнозируется мокрый или слабый снег. Температура воздуха в среднем будет достигать -2...+2 градуса. В Центре страны будет колебаться от 0 градусов в Винницкой области и до -3...-7 градусов в Днепропетровской области.
Кроме того, на Севере страны будет днем от 0 до -6 градусов. На Востоке будет холоднее всего: -1...-6 градусов днем и до -6...-12 ночью.
В Киеве 27 января ожидается снег и мокрый снег, на дорогах и тротуарах еще и каша, гололедица – берегите себя и обувь,
– написала синоптик Наталья Диденко.
Добавила, что температура воздуха в столице будет колебаться от +1 до -2 градусов. Диденко объяснила, что из-за облачности будет плохая видимость, и призвала водителей не забывать включать фары.
Более того, во второй половине дня ветер с запада усилится.
Погода в городах Украины 26 января
Ужгород – 0...-2
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – 0...+2
Луцк –0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – -1...+1
Винница – 0....-2
Одесса – 0...-2
Николаев – 0...-2
Херсон – 0...-2
Симферополь – 0...-2
Кропивницкий – -1...-3
Черкассы – 0...-2
Чернигов – -1...-3
Сумы – -4...-6
Полтава – -1...-3
Днепр – -1...-3
Запорожье – -2...-4
Донецк – -4...-6
Луганск – -4...-6
Харьков – -4...-6
Киев – -1...+1
Прогноз погоды на 27 января / Карта Укргидрометцентра.