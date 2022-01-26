Опадів не буде тільки на Сході та Півдні країни. Окрім того, буде хмарно, в другій половині дня також вітряно.
До теми Україну накриє сніг і штормовий вітер: в яких регіонах чекати негоду
Погода в регіонах України 26 січня
На Заході країни прогнозують мокрий або слабкий сніг. Температура повітря в середньому сягатиме -2...+2 градуси. У Центрі країни коливатиметься від 0 градусів на Вінничині та до -3...-7 градусів на Дніпропетровщині.
Окрім того, на Півночі країни буде вдень від 0 до -6 градусів. На Сході буде найхолодніше – -1...-6 градусів вдень та до -6...-12 вночі.
У Києві 27 січня очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах та тротуарах додаткова каша, ожеледиця – бережіть себе та взуття,
– написала синоптикиня Наталка Діденко.
Додала, що температура повітря у столиці коливатиметься від +1 до -2 градусів. Діденко пояснила, що через хмарність буде погана видимість та закликала водіїв не забувати вмикати фари.
Ба більше, у другій половині дня вітер із заходу посилиться.
Погода в містах України 26 січня
Ужгород – 0...-2
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – -1...+1
Хмельницький – 0...+2
Луцьк –0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – -1...+1
Вінниця – 0....-2
Одеса – 0...-2
Миколаїв – 0...-2
Херсон – 0...-2
Сімферополь – 0...-2
Кропивницький – -1...-3
Черкаси – 0...-2
Чернігів – -1...-3
Суми – -4...-6
Полтава – -1...-3
Дніпро – -1...-3
Запоріжжя – -2...-4
Донецьк – -4...-6
Луганськ – -4...-6
Харків – -4...-6
Київ – -1...+1
Прогноз погоди на 27 січня / Карта Укргідрометцентру