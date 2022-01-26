Опадів не буде тільки на Сході та Півдні країни. Окрім того, буде хмарно, в другій половині дня також вітряно.

До теми Україну накриє сніг і штормовий вітер: в яких регіонах чекати негоду

Погода в регіонах України 26 січня

На Заході країни прогнозують мокрий або слабкий сніг. Температура повітря в середньому сягатиме -2...+2 градуси. У Центрі країни коливатиметься від 0 градусів на Вінничині та до -3...-7 градусів на Дніпропетровщині.

Окрім того, на Півночі країни буде вдень від 0 до -6 градусів. На Сході буде найхолодніше – -1...-6 градусів вдень та до -6...-12 вночі.

У Києві 27 січня очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах та тротуарах додаткова каша, ожеледиця – бережіть себе та взуття,

– написала синоптикиня Наталка Діденко.

Додала, що температура повітря у столиці коливатиметься від +1 до -2 градусів. Діденко пояснила, що через хмарність буде погана видимість та закликала водіїв не забувати вмикати фари.

Ба більше, у другій половині дня вітер із заходу посилиться.

Погода в містах України 26 січня

Ужгород – 0...-2

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – 0...+2

Луцьк –0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – -1...+1

Вінниця – 0....-2

Одеса – 0...-2

Миколаїв – 0...-2

Херсон – 0...-2

Сімферополь – 0...-2

Кропивницький – -1...-3

Черкаси – 0...-2

Чернігів – -1...-3

Суми – -4...-6

Полтава – -1...-3

Дніпро – -1...-3

Запоріжжя – -2...-4

Донецьк – -4...-6

Луганськ – -4...-6

Харків – -4...-6

Київ – -1...+1



Прогноз погоди на 27 січня / Карта Укргідрометцентру