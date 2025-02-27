Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 28 февраля
В пятницу, 28 февраля, самые ощутимые изменения в синоптической ситуации, а значит и в погоде, состоятся в западных областях, куда поступит атмосферный фронт с запада.
Синоптики объясняют, что он вызовет осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью ослабление мороза до оттепели. На остальной территории страны погоду без осадков все еще будет определять область высокого атмосферного давления.
Да, в западных, днем и в Житомирской и Винницкой областях облачно, дожди, местами со снегом. Температура ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3–8 градусов тепла.
На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура ночью 2-7 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла; в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью 9-14 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
На северо-востоке и востоке страны на дорогах местами гололедица. Ветер в Украине будет южный, юго-восточный, 5-10 метров в секунду.
Какая будет погода в областных центрах
- Киев +3...+5;
- Ужгород +6...+8;
- Львов +4...+6;
- Ивано-Франковск +4...+6;
- Тернополь +4...+6;
- Черновцы +6...+8;
- Хмельницкий +4...+6;
- Луцк +4...+6;
- Ровно +3...+5;
- Житомир +4...+6;
- Винница +4...+6;
- Одесса +2...+4;
- Николаев +5...+7;
- Херсон +4...+6;
- Симферополь +4...+6;
- Кропивницкий +4...+6;
- Черкассы +3...+5;
- Чернигов +3...+5;
- Сумы 0...+2;
- Полтава 0...+2;
- Днепр +1...+3;
- Запорожье +3...+5;
- Донецк -4...-2;
- Луганск -5...-3;
- Харьков -4...-2.