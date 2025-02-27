Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Сильні морози в Україні: яку найнижчу температуру фіксували в березні

Прогноз погоди на 28 лютого

В п'ятницю, 28 лютого, найвідчутніші зміни в синоптичній ситуації, а отже і в погоді, відбудуться у західних областях, куди надійде атмосферний фронт з заходу.

Синоптики пояснюють, що він зумовить опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі послаблення морозу до відлиги. На решті ж території країни погоду без опадів все ще визначатиме область високого атмосферного тиску.

Так, у західних, вдень і в Житомирській та Вінницькій областях хмарно, дощі, місцями зі снігом. Температура вночі буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень 3 – 8 градуси тепла.

На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 2-7 градуси морозу, вдень 1-6 градуси тепла; у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі 9-14 градусів морозу, вдень від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

На північному сході та сході країни на дорогах місцями ожеледиця. Вітер в Україні буде південний, південно-східний, 5-10 метрів за секунду.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +3...+5;

Ужгород +6...+8;

Львів +4...+6;

Івано-Франківськ +4...+6;

Тернопіль +4...+6;

Чернівці +6...+8;

Хмельницький +4...+6;

Луцьк +4...+6;

Рівне +3...+5;

Житомир +4...+6;

Вінниця +4...+6;

Одеса +2...+4;

Миколаїв +5...+7;

Херсон +4...+6;

Сімферополь +4...+6;

Кропивницький +4...+6;

Черкаси +3...+5;

Чернігів +3...+5;

Суми 0...+2;

Полтава 0...+2;

Дніпро +1...+3;

Запоріжжя +3...+5;

Донецьк -4...-2;

Луганськ -5...-3;

Харків -4...-2.



Погода на 28 лютого / Інфографіка Укргідрометцентру