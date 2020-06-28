Прогноз погоды на 29 июня: дожди с грозами "переедут" на Восток Украины
Погода в Украине в понедельник, 29 июня, будет в основном жаркой, хотя и не без дождей. С начала недели грозы накроют восточные области, частично север и юг. На Западе Украины днем будет засушливо и жарко, однако вечером могут снова грянуть грозы.
Кратковременные дожди с грозами пройдут на Востоке Украины, на Прикарпатье, вдоль западной границы, локально на Одесщине и Николаевщине. Север и Центр окажутся преимущественно в сухом атмосферном участке, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбуке.
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Однако вечером 29-го июня погода может испортить дополнительный выходной жителям Запада Украины: там снова прогнозируют дожди, хоть и не сильные. Днем на Западе будет солнечно и жарко.
Температура воздуха существенно не изменится, в большинстве областей жарко, +26...+32 градуса.
Дожди в начале недели немного собьют градус вниз, но в целом жаркая погода все же будет доминировать на протяжении ближайшего времени,
– пишет синоптикиня.
В Киеве 29 июня солнечно с переменной облачностью, но без осадков. Днем температура будет колебаться около отметки +29, ночью – 17-19 градусов выше нуля.
Прогноз погоды на понедельник, 29 июня, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +28...+30
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +28...+30
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +27...+29
Винница – +27...+29
Одесса – +29...+31
Николаев – +31...+33
Херсон – +30...+32
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +27...+29
Сумы - + 26... + 28
Полтава – +27...+29
Днепр – +27...+29
Запорожье – +30...+32
Донецк – +26...+28
Луганск – +26...+28
Харьков – +26...+28
Киев – +27...+29
Погода в городах Украины 29 июня / Скриншот с сайта Укргидрометцентра