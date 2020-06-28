Погода в Украине в понедельник, 29 июня, будет в основном жаркой, хотя и не без дождей. С начала недели грозы накроют восточные области, частично север и юг. На Западе Украины днем будет засушливо и жарко, однако вечером могут снова грянуть грозы.

Кратковременные дожди с грозами пройдут на Востоке Украины, на Прикарпатье, вдоль западной границы, локально на Одесщине и Николаевщине. Север и Центр окажутся преимущественно в сухом атмосферном участке, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбуке.

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Однако вечером 29-го июня погода может испортить дополнительный выходной жителям Запада Украины: там снова прогнозируют дожди, хоть и не сильные. Днем на Западе будет солнечно и жарко.

Температура воздуха существенно не изменится, в большинстве областей жарко, +26...+32 градуса.

Дожди в начале недели немного собьют градус вниз, но в целом жаркая погода все же будет доминировать на протяжении ближайшего времени,

– пишет синоптикиня.

В Киеве 29 июня солнечно с переменной облачностью, но без осадков. Днем температура будет колебаться около отметки +29, ночью – 17-19 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на понедельник, 29 июня, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +28...+30

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +28...+30

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +29...+31

Николаев – +31...+33

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +27...+29

Сумы - + 26... + 28

Полтава – +27...+29

Днепр – +27...+29

Запорожье – +30...+32

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +26...+28

Киев – +27...+29



Погода в городах Украины 29 июня / Скриншот с сайта Укргидрометцентра



