Погода в Україні у понеділок, 29 червня, буде здебільшого спекотною, хоча і не без дощів. З початку тижня грози накриють східні області, частково північ і південь. На Заході України вдень буде послушливо і спекотно, однак ввечері можуть знову грянути грози.

Короткочасні дощі з грозами пройдуть на Сході України, на Прикарпатті, вздовж західного кордону, локально на Одещині та Миколаївщині. Північ та Центр опиняться у переважно сухій атмосферній ділянці, пише синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Однак ввечері 29-го червня погода може зіпсувати додатковий вихідний мешканцям Заходу України: там знову прогнозують дощі, хоч і не сильні. Вдень на Заході буде сонячно і спекотно.

Температура повітря суттєво не зміниться, у більшості областей спекотно, +26...+32 градуси.

Дощі на початку тижня трохи зіб'ють градуси вниз, але загалом спекотна погода все ж буде домінувати впродовж найближчого часу,

– пише синоптикиня.

У Києві 29 червня сонячно з мінливою хмарністю, проте без опадів. Вдень температура коливатиметься біля позначки +29, вночі – 17-19 градусів вище нуля.

Прогноз погоди на понеділок, 29 червня, у містах України:

Ужгород – +28…+30

Львів – +27…+29

Івано-Франківськ – +28…+30

Тернопіль – +27…+29

Чернівці – +28…+30

Хмельницький – +26…+28

Луцьк – +27…+29

Рівне – +27…+29

Житомир – +27…+29

Вінниця – +27…+29

Одеса – +29…+31

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +27…+29

Чернігів – +27…+29

Суми – +26…+28

Полтава – +27…+29

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +26…+28

Харків – +26…+28

Київ – +27…+29



Погода у містах України 29 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру



