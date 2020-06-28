Прогноз погоди на 29 червня: дощі з грозами "переїдуть" на Схід України
Погода в Україні у понеділок, 29 червня, буде здебільшого спекотною, хоча і не без дощів. З початку тижня грози накриють східні області, частково північ і південь. На Заході України вдень буде послушливо і спекотно, однак ввечері можуть знову грянути грози.
Короткочасні дощі з грозами пройдуть на Сході України, на Прикарпатті, вздовж західного кордону, локально на Одещині та Миколаївщині. Північ та Центр опиняться у переважно сухій атмосферній ділянці, пише синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
Важливо Вода поволі відступає: останні новини про повінь на Західній Україні – фото, відео
Однак ввечері 29-го червня погода може зіпсувати додатковий вихідний мешканцям Заходу України: там знову прогнозують дощі, хоч і не сильні. Вдень на Заході буде сонячно і спекотно.
Температура повітря суттєво не зміниться, у більшості областей спекотно, +26...+32 градуси.
Дощі на початку тижня трохи зіб'ють градуси вниз, але загалом спекотна погода все ж буде домінувати впродовж найближчого часу,
– пише синоптикиня.
У Києві 29 червня сонячно з мінливою хмарністю, проте без опадів. Вдень температура коливатиметься біля позначки +29, вночі – 17-19 градусів вище нуля.
Прогноз погоди на понеділок, 29 червня, у містах України:
Ужгород – +28…+30
Львів – +27…+29
Івано-Франківськ – +28…+30
Тернопіль – +27…+29
Чернівці – +28…+30
Хмельницький – +26…+28
Луцьк – +27…+29
Рівне – +27…+29
Житомир – +27…+29
Вінниця – +27…+29
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +27…+29
Чернігів – +27…+29
Суми – +26…+28
Полтава – +27…+29
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +26…+28
Харків – +26…+28
Київ – +27…+29
Погода у містах України 29 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру