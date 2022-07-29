Синоптики предупреждают о возможных осадках в некоторых западных областях. В частности, дожди ожидают во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях и на Волыни. На остальной территории Украины будет сухо и тепло.

Кстати +9 градусов, дождь и солнце, которое уже не будет греть: в августе в Украину придет осеннее похолодание

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 30 июля температура воздуха в дневные часы составит +25+30 градусов, в южной части до +33 градусов.

30 июля дождей будет немного, разве что местами локальные в западной части Украины.

В Киеве в субботу ожидается сухая жаркая погода с максимальной температурой воздуха +28+30 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на 30 июля

Ужгород – +30...+32

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +26...+28

Житомир – +27...+29

Винница – +28...+30

Одесса – +29...+31

Николаев – +30...+32

Херсон – +21...+33

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +25...+27

Сумы – +25...+27

Полтава – +27...+29

Днепр – +28...+30

Запорожье – +31...+33

Донецк – +28...+30

Луганск – +29...+31

Харьков – +28...+30

Киев – +27...+29



Прогноз погоды на 30 июля / Карта Укргидрометцентра.