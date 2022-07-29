Синоптики предупреждают о возможных осадках в некоторых западных областях. В частности, дожди ожидают во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях и на Волыни. На остальной территории Украины будет сухо и тепло.
Кстати +9 градусов, дождь и солнце, которое уже не будет греть: в августе в Украину придет осеннее похолодание
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 30 июля температура воздуха в дневные часы составит +25+30 градусов, в южной части до +33 градусов.
30 июля дождей будет немного, разве что местами локальные в западной части Украины.
В Киеве в субботу ожидается сухая жаркая погода с максимальной температурой воздуха +28+30 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на 30 июля
Ужгород – +30...+32
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +26...+28
Житомир – +27...+29
Винница – +28...+30
Одесса – +29...+31
Николаев – +30...+32
Херсон – +21...+33
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +25...+27
Сумы – +25...+27
Полтава – +27...+29
Днепр – +28...+30
Запорожье – +31...+33
Донецк – +28...+30
Луганск – +29...+31
Харьков – +28...+30
Киев – +27...+29