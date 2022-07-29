Синоптики попереджають про ймовірні опади в деяких західних областях. Зокрема, дощі очікують у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях і на Волині. На решті території України буде сухо й тепло.
До речі +9 градусів, дощі й сонце, яке вже не грітиме: в серпні в Україну прийде осіннє похолодання
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 30 липня температура повітря у денні години становитиме +25+30 градусів, у південній частині до +33 градусів.
30 липня дощів буде небагато, хіба місцями локальні в західній частині України.
У Києві в суботу очікується суха спекотна погода із максимальною температурою повітря +28+30 градусів.
Прогноз погоди в містах України на 30 липня
Ужгород – +30...+32
Львів – +26...+28
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +26...+28
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +25...+27
Рівне – +26...+28
Житомир – +27...+29
Вінниця – +28...+30
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +21...+33
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +25...+27
Суми – +25...+27
Полтава – +27...+29
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +31...+33
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +29...+31
Харків – +28...+30
Київ – +27...+29