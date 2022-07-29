Синоптики попереджають про ймовірні опади в деяких західних областях. Зокрема, дощі очікують у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях і на Волині. На решті території України буде сухо й тепло.

До речі +9 градусів, дощі й сонце, яке вже не грітиме: в серпні в Україну прийде осіннє похолодання

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 30 липня температура повітря у денні години становитиме +25+30 градусів, у південній частині до +33 градусів.

30 липня дощів буде небагато, хіба місцями локальні в західній частині України.

У Києві в суботу очікується суха спекотна погода із максимальною температурою повітря +28+30 градусів.

Прогноз погоди в містах України на 30 липня

Ужгород – +30...+32

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +25...+27

Рівне – +26...+28

Житомир – +27...+29

Вінниця – +28...+30

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +21...+33

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +25...+27

Суми – +25...+27

Полтава – +27...+29

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +29...+31

Харків – +28...+30

Київ – +27...+29



Прогноз погоди на 30 липня / Карта Укргідрометцентру