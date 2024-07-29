Жара покидает Украину, в части областей –дожди: какой будет погода 30 июля

Насладиться долгожданным приятным похолоданием украинцы смогут уже с 30 июля. Более того, в некоторых областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Также стоит быть бдительными, ведь синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Днем чуть ли не всю Украину могут накрыть порывы ветра скоростью до 15 – 20 метров в секунду.

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Какой будет погода в Украине 30 июля

В Украине 30 июля ожидается переменная облачность. В северных регионах, ночью также и в Донецкой и Луганской областях, днем в большинстве центральных и Харьковской областях местами возможны кратковременные дожди. На остальной территории страны осадков не предвидится.

Ветер будет преимущественно северо-западным, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов по Цельсию, днем от 20 до 25 градусов. На юге страны ночью будет теплее – 15 – 20 градусов, днем – 24 – 29 градусов.

Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. 30 июля ночью в северной части страны, а днем по всей Украине, кроме юга, возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Объявлен І уровень опасности (желтый).

Какой будет погода в Киеве и области

На Киевщине 30 июля ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура по области ночью будет составлять 11 – 16 градусов, днем – 20 – 25 градусов. В Киеве ночью будет 14 – 16 градусов, днем – 22 – 24 градуса.

Порывы ветра скоростью до 15 – 20 метров в секунду не обойдут и столицу. На Киевщине объявлен также І уровень опасности.

Какой будет температура в областных центрах Украины

Киев +22...+24

Ужгород +24...+26

Львов +22...+24

Ивано-Франковск +21...+23

Тернополь +22...+24

Черновцы +22...+24

Хмельницкий +21...+23

Луцк +22...+24

Ровно +21...+23

Житомир +22...+24

Винница +21...+23

Одесса +25...+27

Николаев +26...+28

Херсон +26...+28

Симферополь +26...+28

Кропивницкий +22...+24

Черкассы +21...+23

Чернигов +21...+23

Сумы +20...+22

Полтава +21...+23

Днепр +22...+24

Запорожье +26...+28

Донецк +22...+24

Луганск +22...+24

Харьков +21...+23

Жителей Киева и Киевской области, как и всей Украины, призывают быть осторожными и учитывать погодные условия при планировании своих дел на этот день.

Прогноз погоды в Украине 30 июля / Карта Укргидрометцентра