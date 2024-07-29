Жара покидает Украину, в части областей –дожди: какой будет погода 30 июля
Источник:Укргидрометцентр
Насладиться долгожданным приятным похолоданием украинцы смогут уже с 30 июля. Более того, в некоторых областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди.
Также стоит быть бдительными, ведь синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Днем чуть ли не всю Украину могут накрыть порывы ветра скоростью до 15 – 20 метров в секунду.
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Какой будет погода в Украине 30 июля
В Украине 30 июля ожидается переменная облачность. В северных регионах, ночью также и в Донецкой и Луганской областях, днем в большинстве центральных и Харьковской областях местами возможны кратковременные дожди. На остальной территории страны осадков не предвидится.
Ветер будет преимущественно северо-западным, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов по Цельсию, днем от 20 до 25 градусов. На юге страны ночью будет теплее – 15 – 20 градусов, днем – 24 – 29 градусов.
Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. 30 июля ночью в северной части страны, а днем по всей Украине, кроме юга, возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Объявлен І уровень опасности (желтый).
Какой будет погода в Киеве и области
На Киевщине 30 июля ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура по области ночью будет составлять 11 – 16 градусов, днем – 20 – 25 градусов. В Киеве ночью будет 14 – 16 градусов, днем – 22 – 24 градуса.
Порывы ветра скоростью до 15 – 20 метров в секунду не обойдут и столицу. На Киевщине объявлен также І уровень опасности.
Какой будет температура в областных центрах Украины
- Киев +22...+24
- Ужгород +24...+26
- Львов +22...+24
- Ивано-Франковск +21...+23
- Тернополь +22...+24
- Черновцы +22...+24
- Хмельницкий +21...+23
- Луцк +22...+24
- Ровно +21...+23
- Житомир +22...+24
- Винница +21...+23
- Одесса +25...+27
- Николаев +26...+28
- Херсон +26...+28
- Симферополь +26...+28
- Кропивницкий +22...+24
- Черкассы +21...+23
- Чернигов +21...+23
- Сумы +20...+22
- Полтава +21...+23
- Днепр +22...+24
- Запорожье +26...+28
- Донецк +22...+24
- Луганск +22...+24
- Харьков +21...+23
Прогноз погоды в Украине 30 июля / Карта Укргидрометцентра