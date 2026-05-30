Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Местами грозы и дожди, но пригреет до +21: погода на 31 мая
30 мая, 16:36
2

Местами грозы и дожди, но пригреет до +21: погода на 31 мая

Дария Черныш

В последний день весны, 31 мая, в Украине продержится переменная облачность и небольшие дожди. В некоторых регионах возможны грозы, а местами пригреет до +21 градуса.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Смотрите также А послезавтра 1 июня: в Карпатах зафиксировали минусовую температуру

Какую погоду прогнозируют на воскресенье?

Синоптики сообщили, что 31 мая в Украине ожидаются небольшие дожди. Днем они будут кратковременными в северо-восточных регионах, на Закарпатье и Прикарпатье. На востоке страны местами возможны грозы.

Кроме того, ночью и утром восток и северо-восток местами может покрыть туман.

Ветер прогнозируют преимущественно северо-западного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха, по данным синоптиков, ночью составит +4 – +9 градусов, а днем вырастет до +12 – +17 градусов. В западных регионах и в Одессе будет несколько теплее: ночью прогнозируют +8 – +13 градусов, а днем пригреет до +16 – +21 градуса.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +13...+15;
  • Ужгород +20...+22;
  • Львов +18...+20;
  • Ивано-Франковск +18...+20;
  • Тернополь +18...+20;
  • Черновцы +18...+20;
  • Хмельницкий +18...+20;
  • Луцк +18...+20;
  • Ровно +18...+20;
  • Житомир +14...+16;
  • Винница +16...+18;
  • Одесса +18...+20;
  • Николаев +16...+18;
  • Херсон +16...+18;
  • Симферополь +16...+18;
  • Кропивницкий +17...+19;
  • Черкассы +14...+16;
  • Чернигов +12...+14;
  • Сумы +14...+16;
  • Полтава +14...+16;
  • Днепр +14...+16;
  • Запорожье +14...+16;
  • Донецк +15...+17;
  • Луганск +14...+16;
  • Харьков +14...+16.

Погода в Украине на 31 мая / Карта Укргидрометцентра

К слову, в июне 2026 года средняя температура воздуха может быть на уровне +19 – +23 градусов. В Карпатах и Крымских горах столбики термометра в среднем будут показывать +16 – +20 градусов. Это примерно на 1,5 градуса выше климатической нормы. Осадки в целом, вероятно, будут соответствовать климатической норме, рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Связанные темы:

Дождь
Погода