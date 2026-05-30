Про це повідомив Укргідрометцентр.

Дивіться також А післязавтра 1 червня: у Карпатах зафіксували мінусову температуру

Яку погоду прогнозують на неділю?

Синоптики повідомили, що 31 травня в Україні очікуються невеликі дощі. Вдень вони будуть короткочасними у північно-східних регіонах, на Закарпатті та Прикарпатті. На сході країни подекуди можливі грози.

Крім того, вночі та вранці схід та північний схід місцями може вкрити туман.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Вітер прогнозують переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря, за даними синоптиків, вночі становитиме +4 – +9 градусів, а вдень зросте до +12 – +17 градусів. У західних регіонах та в Одесі буде дещо тепліше: вночі прогнозують +8 – +13 градусів, а вдень пригріє до +16 – +21 градуса.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +13...+15;

Ужгород +20...+22;

Львів +18...+20;

Івано-Франківськ +18...+20;

Тернопіль +18...+20;

Чернівці +18...+20;

Хмельницький +18...+20;

Луцьк +18...+20;

Рівне +18...+20;

Житомир +14...+16;

Вінниця +16...+18;

Одеса +18...+20;

Миколаїв +16...+18;

Херсон +16...+18;

Сімферополь +16...+18;

Кропивницький +17...+19;

Черкаси +14...+16;

Чернігів +12...+14;

Суми +14...+16;

Полтава +14...+16;

Дніпро +14...+16;

Запоріжжя +14...+16;

Донецьк +15...+17;

Луганськ +14...+16;

Харків +14...+16.

Погода в Україні на 31 травня / Карта Укргідрометцентру

До слова, у червні 2026 року середня температура повітря може бути на рівні +19 – +23 градусів. У Карпатах та Кримських горах стовпчики термометра в середньому показуватимуть +16 – +20 градусів. Це приблизно на 1,5 градуса вище за кліматичну норму. Опади загалом, ймовірно, відповідатимуть кліматичній нормі, розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.