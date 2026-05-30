Какую погоду прогнозируют на воскресенье?

Синоптики сообщили, что 31 мая в Украине ожидаются небольшие дожди. Днем они будут кратковременными в северо-восточных регионах, на Закарпатье и Прикарпатье. На востоке страны местами возможны грозы.

Кроме того, ночью и утром восток и северо-восток местами может покрыть туман.

Ветер прогнозируют преимущественно северо-западного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха, по данным синоптиков, ночью составит +4 – +9 градусов, а днем вырастет до +12 – +17 градусов. В западных регионах и в Одессе будет несколько теплее: ночью прогнозируют +8 – +13 градусов, а днем пригреет до +16 – +21 градуса.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +13...+15;

Ужгород +20...+22;

Львов +18...+20;

Ивано-Франковск +18...+20;

Тернополь +18...+20;

Черновцы +18...+20;

Хмельницкий +18...+20;

Луцк +18...+20;

Ровно +18...+20;

Житомир +14...+16;

Винница +16...+18;

Одесса +18...+20;

Николаев +16...+18;

Херсон +16...+18;

Симферополь +16...+18;

Кропивницкий +17...+19;

Черкассы +14...+16;

Чернигов +12...+14;

Сумы +14...+16;

Полтава +14...+16;

Днепр +14...+16;

Запорожье +14...+16;

Донецк +15...+17;

Луганск +14...+16;

Харьков +14...+16.

Погода в Украине на 31 мая / Карта Укргидрометцентра

К слову, в июне 2026 года средняя температура воздуха может быть на уровне +19 – +23 градусов. В Карпатах и Крымских горах столбики термометра в среднем будут показывать +16 – +20 градусов. Это примерно на 1,5 градуса выше климатической нормы. Осадки в целом, вероятно, будут соответствовать климатической норме, рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.