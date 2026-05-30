Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Смотрите также А послезавтра 1 июня: в Карпатах зафиксировали минусовую температуру
Какую погоду прогнозируют на воскресенье?
Синоптики сообщили, что 31 мая в Украине ожидаются небольшие дожди. Днем они будут кратковременными в северо-восточных регионах, на Закарпатье и Прикарпатье. На востоке страны местами возможны грозы.
Кроме того, ночью и утром восток и северо-восток местами может покрыть туман.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Ветер прогнозируют преимущественно северо-западного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха, по данным синоптиков, ночью составит +4 – +9 градусов, а днем вырастет до +12 – +17 градусов. В западных регионах и в Одессе будет несколько теплее: ночью прогнозируют +8 – +13 градусов, а днем пригреет до +16 – +21 градуса.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +13...+15;
- Ужгород +20...+22;
- Львов +18...+20;
- Ивано-Франковск +18...+20;
- Тернополь +18...+20;
- Черновцы +18...+20;
- Хмельницкий +18...+20;
- Луцк +18...+20;
- Ровно +18...+20;
- Житомир +14...+16;
- Винница +16...+18;
- Одесса +18...+20;
- Николаев +16...+18;
- Херсон +16...+18;
- Симферополь +16...+18;
- Кропивницкий +17...+19;
- Черкассы +14...+16;
- Чернигов +12...+14;
- Сумы +14...+16;
- Полтава +14...+16;
- Днепр +14...+16;
- Запорожье +14...+16;
- Донецк +15...+17;
- Луганск +14...+16;
- Харьков +14...+16.
Погода в Украине на 31 мая / Карта Укргидрометцентра
К слову, в июне 2026 года средняя температура воздуха может быть на уровне +19 – +23 градусов. В Карпатах и Крымских горах столбики термометра в среднем будут показывать +16 – +20 градусов. Это примерно на 1,5 градуса выше климатической нормы. Осадки в целом, вероятно, будут соответствовать климатической норме, рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.