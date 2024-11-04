В Украине объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра, которые охватят большинство регионов. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Украинский гидрометцентр.
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Что передают синоптики
Только Закарпатье останется вне влияния этой непогоды.
Прогноз погоды по состоянию на 4 ноября 13:00 / Фото из Укргидрометцентра
Обратите внимание! По данным Украинского гидрометцентра, в большинстве областей ожидаются порывы ветра в пределах 15 – 20 метров в секунду, что может привести к осложнениям в движении транспорта и угрозам для безопасности.
Вследствие этого в стране введен желтый уровень опасности, который указывает на вероятность возникновения опасных ситуаций. Синоптики призывают жителей быть осторожными и принять меры для защиты себя и своего имущества во время этого явления.
Что известно о прогнозе погоды на 4 ноября
- Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности из-за сильного ветра. В восточных и северо-восточных областях ожидаются дожди с мокрым снегом, а в других регионах – небольшие дожди.
- Сегодня в Украине, кроме Закарпатья, будет юго-западный ветер, который впоследствии изменится на северо-западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду, а порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
- Ночью температура составит от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, на севере – 0 – 5 градусов тепла. А днем ожидается 4 – 9 градусов тепла, в то время как на Юге – 8 – 13 градусов.