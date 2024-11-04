В Украине объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра, которые охватят большинство регионов. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Украинский гидрометцентр.

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Что передают синоптики

Только Закарпатье останется вне влияния этой непогоды.

Прогноз погоды по состоянию на 4 ноября 13:00 / Фото из Укргидрометцентра

Обратите внимание! По данным Украинского гидрометцентра, в большинстве областей ожидаются порывы ветра в пределах 15 – 20 метров в секунду, что может привести к осложнениям в движении транспорта и угрозам для безопасности.

Вследствие этого в стране введен желтый уровень опасности, который указывает на вероятность возникновения опасных ситуаций. Синоптики призывают жителей быть осторожными и принять меры для защиты себя и своего имущества во время этого явления.

Что известно о прогнозе погоды на 4 ноября