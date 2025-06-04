Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине

В четверг, 5 июня, будет преимущественно без осадков. Только во второй половине дня на Северо-Западе местами кратковременный дождь и гроза. Ночью +11 – +16 градусов, днем +23 – +28, на Северо-Западе до +31 градуса. В Карпатах ночью +9 – +14, днем +18 – +23 градуса.

В последующие двое суток будет преобладать сухая и жаркая погода, только днем в западных и Винницкой областях, в течение суток 6 июня также и на Севере страны местами кратковременный дождь, гроза,

– отметили синоптики.

Добавили, ночью будет уже +14 – +20 градусов, днем +26 – +32 градуса, а на Юге и Юго-Востоке даже до +34 градусов. В Карпатах, как всегда, прохладнее всего, – ночью +11 – +16 градусов, днем +20 – +25 градусов.

Ветер в Украине будет южный и юго-западный, 5 – 10 метров на секунду, днем 5 июня в Карпатах местами порывы 15 – 20 метров на секунду.

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Прогноз погоды на 5 – 7 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

Будет ли много осадков в июне