Прогноз погоды на 5 июня: придет почти настоящее лето, но будет дождливо и возможны грозы
Погода в Украине в пятницу, 5 июня, будет в основном теплой. Столбики термометров в среднем поднимутся до +22... +24 градусов. Правда, в некоторых украинских областях вероятны дожди и местами даже грозы.
Прогноз от Наталки Диденко
По словам синоптика, 5 июня температура воздуха в Украине достигнет +20... +24 градусов. А в центральных областях и на юге столбики термометров поднимутся до +26 градусов. Однако, на Сумщине и Харьковщине будет немного свежее – +17... +22 градуса.
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Относительно осадков, то в северных областях и в центре вероятны дожди с грозами. Также местами дождливо на западе и на Харьковщине. Ветер будет юго-западным, однако порывистым.
В Киеве в пятницу погода будет с дождем и грозой. Температура днем составит 22... 24 градуса выше нуля. Ветер в столице ожидают юго-западный, порывистый.
Что говорят в Украинском гидрометцентре
Здесь также прогнозируют дожди на большей территории Украины. Лишь в южных областях и в Киеве будет сухо и солнечно.
Температура воздуха будет почти одинаковой на всей территории – в среднем +22... +24 градуса. Самую холодную погоду ожидают на Сумщине, Харьковщине и на Черниговщине – +19... +21 градуса. А наивысшее столбики термометров поднимутся на Запорожье – +24... +26 градусов.
Ветер ожидают юго-восточный на западе, южный в центре, на севере и на юге, а также юго-западный на востоке. Его скорость во всех случаях составит 7 – 12 метров в секунду.
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Какой будет погода в городах Украины в пятницу, 5 июня
Ужгород – +21...+23
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +22...+24
Ровно – +21...+23
Житомир – +21...+23
Винница – +23...+25
Одесса – +21...+23
Николаев – +23...+25
Херсон +23...+25
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +19...+21
Сумы – + 19 ... + 21
Полтава – +22...+24
Днепр – +23...+25
Запорожье – +24...+26
Донецк – +21...+23
Луганск – +22...+24
Харьков – +19...+21
Киев – +21...+23
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 5 июня