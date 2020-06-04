Погода в Украине в пятницу, 5 июня, будет в основном теплой. Столбики термометров в среднем поднимутся до +22... +24 градусов. Правда, в некоторых украинских областях вероятны дожди и местами даже грозы.

Прогноз от Наталки Диденко

По словам синоптика, 5 июня температура воздуха в Украине достигнет +20... +24 градусов. А в центральных областях и на юге столбики термометров поднимутся до +26 градусов. Однако, на Сумщине и Харьковщине будет немного свежее – +17... +22 градуса.

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Относительно осадков, то в северных областях и в центре вероятны дожди с грозами. Также местами дождливо на западе и на Харьковщине. Ветер будет юго-западным, однако порывистым.

В Киеве в пятницу погода будет с дождем и грозой. Температура днем составит 22... 24 градуса выше нуля. Ветер в столице ожидают юго-западный, порывистый.

Что говорят в Украинском гидрометцентре

Здесь также прогнозируют дожди на большей территории Украины. Лишь в южных областях и в Киеве будет сухо и солнечно.

Температура воздуха будет почти одинаковой на всей территории – в среднем +22... +24 градуса. Самую холодную погоду ожидают на Сумщине, Харьковщине и на Черниговщине – +19... +21 градуса. А наивысшее столбики термометров поднимутся на Запорожье – +24... +26 градусов.

Ветер ожидают юго-восточный на западе, южный в центре, на севере и на юге, а также юго-западный на востоке. Его скорость во всех случаях составит 7 – 12 метров в секунду.

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Какой будет погода в городах Украины в пятницу, 5 июня

Ужгород – +21...+23

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +22...+24

Ровно – +21...+23

Житомир – +21...+23

Винница – +23...+25

Одесса – +21...+23

Николаев – +23...+25

Херсон +23...+25

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +19...+21

Сумы – + 19 ... + 21

Полтава – +22...+24

Днепр – +23...+25

Запорожье – +24...+26

Донецк – +21...+23

Луганск – +22...+24

Харьков – +19...+21

Киев – +21...+23

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 5 июня